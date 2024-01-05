Самый активный. Какой игрок заработал на себе наибольше фолов в сезоне УПЛ

Обнародован интересный рейтинг: стало известно, какие футболисты в УПЛ заработали на себе фолов больше других.

В первой части сезона УПЛ против игрока «Ворсклы» Ибрахима Кане соперники чаще всего нарушали правила.

Всего за 17 матчей он собрал на себе 54 фола.

Рейтинг топ-5 игроков по количеству фолов в УПЛ:

1. Ибрахим Кане (Ворскла) – 54 заработанных фола

2. Егор Твердохлеб (Минай) – 38 заработанных фолов

3. Артем Челядин (Ворскла) – 35 заработанных фолов

4. Алексей Сидоров (Металлист 1925) – 33 заработанных фола

5. Максим Брагару (Черноморец) – 31 заработанный фол

Данные: Wyscout

Также обнародован командный рейтинг: какие команды фолили в УПЛ больше других?