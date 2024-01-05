Украина. Премьер лига05 января 2024, 22:57 | Обновлено 05 января 2024, 23:04
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Самый активный. Какой игрок заработал на себе наибольше фолов в сезоне УПЛ
Соперники сфолили 54 раза против игрока «Ворсклы» Ибрахима Кане
05 января 2024, 22:57 | Обновлено 05 января 2024, 23:04
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Обнародован интересный рейтинг: стало известно, какие футболисты в УПЛ заработали на себе фолов больше других.
В первой части сезона УПЛ против игрока «Ворсклы» Ибрахима Кане соперники чаще всего нарушали правила.
Всего за 17 матчей он собрал на себе 54 фола.
Рейтинг топ-5 игроков по количеству фолов в УПЛ:
- 1. Ибрахим Кане (Ворскла) – 54 заработанных фола
- 2. Егор Твердохлеб (Минай) – 38 заработанных фолов
- 3. Артем Челядин (Ворскла) – 35 заработанных фолов
- 4. Алексей Сидоров (Металлист 1925) – 33 заработанных фола
- 5. Максим Брагару (Черноморец) – 31 заработанный фол
Данные: Wyscout
Также обнародован командный рейтинг: какие команды фолили в УПЛ больше других?
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