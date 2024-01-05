Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Самый активный. Какой игрок заработал на себе наибольше фолов в сезоне УПЛ
Украина. Премьер лига
05 января 2024, 22:57 | Обновлено 05 января 2024, 23:04
409
0

Самый активный. Какой игрок заработал на себе наибольше фолов в сезоне УПЛ

Соперники сфолили 54 раза против игрока «Ворсклы» Ибрахима Кане

05 января 2024, 22:57 | Обновлено 05 января 2024, 23:04
409
0
Самый активный. Какой игрок заработал на себе наибольше фолов в сезоне УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ибрахим Кане

Обнародован интересный рейтинг: стало известно, какие футболисты в УПЛ заработали на себе фолов больше других.

В первой части сезона УПЛ против игрока «Ворсклы» Ибрахима Кане соперники чаще всего нарушали правила.

Всего за 17 матчей он собрал на себе 54 фола.

Рейтинг топ-5 игроков по количеству фолов в УПЛ:

  • 1. Ибрахим Кане (Ворскла) – 54 заработанных фола
  • 2. Егор Твердохлеб (Минай) – 38 заработанных фолов
  • 3. Артем Челядин (Ворскла) – 35 заработанных фолов
  • 4. Алексей Сидоров (Металлист 1925) – 33 заработанных фола
  • 5. Максим Брагару (Черноморец) – 31 заработанный фол

Данные: Wyscout

Также обнародован командный рейтинг: какие команды фолили в УПЛ больше других?

По теме:
Александр БАБИЧ: «Кривбасс однозначно должен быть в группе лидеров»
22 января Нива Бузова представит нового главного тренера
Евгений СЕЛИН: «Уверен, что мой опыт пойдет во благо команде»
рейтинг чемпионат Украины по футболу статистика Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Wyscout Ибрахим Кане Егор Твердохлеб Артем Челядин Алексей Сидоров Максим Брагару Минай Металлист 1925 Черноморец Одесса
Источник УПЛ-ТВ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик не захотел переходить в Челси. Стали известны причины такого решения
Футбол | 05 января 2024, 11:51 16
Довбик не захотел переходить в Челси. Стали известны причины такого решения
Довбик не захотел переходить в Челси. Стали известны причины такого решения

Украинец хочет выступать в самом престижном европейском турнире

С клуба Малиновского могут снять очки за налоговые нарушения
Футбол | 05 января 2024, 23:26 0
С клуба Малиновского могут снять очки за налоговые нарушения
С клуба Малиновского могут снять очки за налоговые нарушения

«Дженоа» снова допустила такую же ошибку

«Он уже не живет в россии». Американский тренер встал на защиту Тимощука
Футбол | 05.01.2024, 10:15
«Он уже не живет в россии». Американский тренер встал на защиту Тимощука
«Он уже не живет в россии». Американский тренер встал на защиту Тимощука
Сколько стоит Судаков и на кого может равняться Шахтер, формируя ему цену
Футбол | 05.01.2024, 16:02
Сколько стоит Судаков и на кого может равняться Шахтер, формируя ему цену
Сколько стоит Судаков и на кого может равняться Шахтер, формируя ему цену
Мандзын и Пидручный набрали очки в спринте в Оберхофе, победа Долля
Биатлон | 05.01.2024, 13:48
Мандзын и Пидручный набрали очки в спринте в Оберхофе, победа Долля
Мандзын и Пидручный набрали очки в спринте в Оберхофе, победа Долля
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ассист Довбика и град голов. Жирона вырвала победу у Атлетико
Ассист Довбика и град голов. Жирона вырвала победу у Атлетико
04.01.2024, 00:30 51
Футбол
Заместитель командира бригады: «Довбик обеспечивает нас всем необходимым»
Заместитель командира бригады: «Довбик обеспечивает нас всем необходимым»
04.01.2024, 16:09 27
Футбол
Топ-10 футболистов, которые завершили карьеру в 2023 году
Топ-10 футболистов, которые завершили карьеру в 2023 году
04.01.2024, 12:40 12
Футбол
ВИДЕО. Лунин отдал суперпас через полполя
ВИДЕО. Лунин отдал суперпас через полполя
03.01.2024, 21:26 1
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
05.01.2024, 07:11
Хоккей
Жирона – Атлетико – 4:3. Хет-трик Мораты, ассист Довбика. Видео голов
Жирона – Атлетико – 4:3. Хет-трик Мораты, ассист Довбика. Видео голов
04.01.2024, 01:25 1
Футбол
Мората оценил поражение Атлетико от Жироны с Довбиком
Мората оценил поражение Атлетико от Жироны с Довбиком
04.01.2024, 09:22
Футбол
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке. Стали известны причины
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке. Стали известны причины
04.01.2024, 10:57 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем