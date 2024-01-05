ФОТО. Роналду купил мегаособняк на Острове миллиардеров в Дубае

Знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду купил мегаособняк на «Острове миллиардеров» в Дубае. Звезда саудовского клуба «Аль-Наср» пополнил свой портфель недвижимости большим домом. Объект расположен на острове Джумейра Бэй, более известном как «Остров миллиардеров».

Роналду должен получить многомиллионную недвижимость в 2024 году. Это будет особняк на острове площадью 30 тысяч квадратных футов с частным пляжем и бассейном. Портфель недвижимости Роналду уже включает в себя ряд роскошных домов по всей Европе.

В 2021 году он начал строительство нового особняка стоимостью 7 млн фунтов стерлингов в Португалии, чтобы добавить его к своей роскошной вилле на Мадейре. В его портфолио также есть недвижимость в Манчестере, Турине, Марбелье и Мадриде.

38-летний футболист купил многомиллионную недвижимость в уединенном анклаве. Роналду собирается увидеть завершение строительства мегаособняка в 2024 году. По слухам, его цена оценивается в несколько десятков миллионов фунтов стерлингов.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» и его семья будут останавливаться в особняке во время своих поездок в Дубай. У него с подругой Джорджины Родригес – двое детей, и они живут с тремя другими детьми Роналду. Его старший сын Криштиану-младший родился в 2010 году, а в 2017 году с помощью суррогатного материнства родились близнецы.

Отдельный особняк на острове площадью 30 тысяч квадратных метров имеет шесть спален, частный пляж и автосалон на семь автомобилей. В системе также есть бассейн с видом на Дубай и жилье для сотрудников. Особняки на острове выходят на море и имеют потрясающий вид на город. Закрытый комплекс включает в себя изысканные рестораны, яхт-клуб и пляжный курорт с видом на океан.

Остров Джумейра Бэй более известен как «Остров миллиардеров» и является домом для сверхбогатых жителей Дубая. Его прозвище происходит от огромного количества миллиардеров на острове на квадратный километр, больше, чем в любом другом месте в Объединенных Арабских Эмиратах.

На острове, открытом в 2017 году, расположено 10 мегаособняков, которые, как ожидается, после завершения строительства будут проданы в общей сложности за 430 млн фунтов стерлингов.

Цены на недвижимость на искусственном острове резко выросли после пандемии . В апреле прошлого года участок песка площадью 24,5 тысяч квадратных футов был продан за рекордные 27 млн фунтов стерлингов, превысив предыдущую крупнейшую продажу в 19,5 млн фунтов стерлингов.