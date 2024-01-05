Александр БАБИЧ: «Кривбасс однозначно должен быть в группе лидеров»

Известный украинский тренер Александр Бабич оценил игру «Кривбасса» в первой части сезона УПЛ:

– Как можно охарактеризовать футбол, в который играет «Кривбасс» Вернидуба?

– Это классический футбол Вернидуба времен «Зари» и «Шерифа». Прежде всего это организованная игра в обороне и быстрый переход в контратаки за счет быстрых вертикальных передач, за счет 2-3 пасов фланги бегут, поэтому группа атаки должна быть скоростной. Это главные козыри команды. В позиционной атаке у них не все супер, а вот переход из обороны в атаку отрабатывается на тренировках и удается в играх.

– Какой элемент игры команде еще нужно улучшать?

– Соперники во второй части сезона будут искать, что противопоставить сильным качествам «Кривбасса». Учитывая их позицию, для большинства соперников ничья уже будет позитивом, поэтому они будут все глубже закрываться. Думаю, на сборах тренерский штаб будет уделять внимание контролю мяча, позиционной атаке и работе в заключительной трети поля.

Тогда игра в атаке будет становиться более универсальной. За счет приглашения футболистов высшего уровня, за счет отработки этих элементов на сборах, команда в целом может выйти на более высокий уровень. Фундамент заложен очень качественный.

– Кто из игроков криворожской команды для вас выделяется больше всего?

– Кожушко нашел свою команду. Те качества, что он имеет, и то, что он среди лидеров бомбардирской гонки, это подтверждают. Также стоит отметить «чернорабочих», которые ведут игру – это Илич, Дибанго и Бизимана. Они здорово работают и в атаке, и в обороне, и выполняют немалый объем работы.

– На какой позиции вы видите «Кривбасс» по итогам текущего сезона?

– «Кривбасс» однозначно должен быть в группе лидеров. Если команда усилится для конкуренции и в центре, и на флангах защиты, это сделает ее еще сильнее. Многое будет зависеть от того, как «Кривбасс» проведет первые туры в новом году.