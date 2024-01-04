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  4. БАБИЧ: «Кривбасс и Полесье заслуживают те позиции, на которых находятся»
Украина. Премьер лига
04 января 2024, 16:06 |
193
0

БАБИЧ: «Кривбасс и Полесье заслуживают те позиции, на которых находятся»

Экс-тренер «Кривбасса» – о выступлениях команды Юрия Вернидуба

04 января 2024, 16:06 |
193
0
БАБИЧ: «Кривбасс и Полесье заслуживают те позиции, на которых находятся»
УПЛ. Александр Бабич

Бывший тренер «Кривбасса» Александр Бабич оценил выступления команды Юрия Вернидуба в нынешнем сезоне:

– «Кривбасс» – лидер УПЛ после первой части сезона. Это сенсация или закономерность?
– Учитывая то, что в начале чемпионата мало кто этого ждал, то, скорее всего, это сенсация. Но если анализировать результаты матчей и саму игру, то у нас две команды-открытия – «Кривбасс» и «Полесье» – заслуживают те позиции, на которых находятся.

– По сути сейчас в «Кривбассе» собраны те же футболисты, которые играли в команде прошлого сезона, когда она даже не попала в еврокубки. Так чем можно объяснить такой турнирный прогресс?
– Во-первых, футболисты сыгрались. Там есть и молодые, и более опытные игроки. Есть те, что неплохо думают на поле, есть более быстрые, и в этот момент заметно, что тренерский штаб во главе с Вернидубом выставляет правильный набор футболистов, у которых есть баланс как в игре в обороне, в атаке и в переходных фазах. Речь о правильном тактическом выборе и работе игроков всей команды в среднем блоке, никто не выпадает в игре без мяча. Если же кто-то выпадает в игре против мяча или в обороне, могут возникать проблемы. В этом отрезке сезона было мало матчей Кривбасса, в которых кто-то выпадал.

– А не видите ли вы в этом то, что общий уровень чемпионата просел?
– Если сравнивать игру «Кривбасса» и соперников, то «Кривбасс» хорошо закрывается и у соперников не всегда хватает индивидуального мастерства, чтобы вскрыть эту оборону. Возможно, в индивидуальном мастерстве футболистов чемпионат и несколько просел. Но если брать во внимание средний уровень наших команд, интрига в турнирной таблице есть и, возможно, даже наоборот надо сказать, что этот сезон значительно интереснее предыдущих.

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Александр Бабич Кривбасс Кривой Рог Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ-ТВ
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