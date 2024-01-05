22 января Нива Бузова представит нового главного тренера
Первый спарринг – 30 января
Как стало известно Sport.ua, 22 января футболистам перволиговой «Нивы» из Бузовой после возвращения из отпуска представят нового главного тренера – Романа Локтионова.
По информации нашего источника Роману Локтионову будут помогать Дмитрий Назаренко и Сергей Карпов.
30 января «Нива» в Бузовой проведет первый контрольный матч в новом году - с юниорским составом луганской «Зари» (U-19).
За Бузову в весенней части сезона не будет выступать один из лидеров – полузащитник Даниил Кныш, хотя в СМИ были сообщения, что он остается в «Ниве».
Пока что «Нива» занимает девятое место в группе «Чемпионская» в Первой лиге, набрав 27 очков.
Напомним, что ранее главным тренером «Нивы» был Игорь Жабченко, который покинул клуб в конце прошлого года.
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