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Украина. Первая лига
14 декабря 2023, 13:59 | Обновлено 14 декабря 2023, 14:22
1133
2

Нива Бузовая получит новый тренерский штаб

Игоря Жабченко в команде не будет

14 декабря 2023, 13:59 | Обновлено 14 декабря 2023, 14:22
1133
2
Нива Бузовая получит новый тренерский штаб
ФК Нива Бузовая. Игорь Жабченко

Как стало известно Sport.ua, бузовская «Нива», которая сегодня получила новых владельцев и весной продолжит выступления в Первой лиге, вскоре определится с тренерским штабом. Сегодня официально стало известно о том, что у «Нивы» теперь будет тот же владелец, что и у «Кудривки» – Роман Солодаренко. Поэтому поиском нового главного тренера для «Нивы» займется спортивный директор «Кудривки» Евгений Кушнир.

Как сообщил нашему сайту Роман Солодаренко, у руля перволиговой команды точно не будет Игоря Жабченко, который возглавлял «Ниву» с лета этого года.

«Я очень уважал Лобановского, но сегодня не верю в его конспекты. Более того, я противник этого. Надо признать: футбол изменился. Мне нравится философия, заложенная Платовым, Шевченко, Ребровым. Перед тем, как «Кудривку» возглавил Роман Локтионов, у меня было девять кандидатов, четыре из которых – с опытом работы в УПЛ. Но я остановился на кандидатуре Локтионова, потому что его видение футбола совпадает с моим. Кто возглавит «Ниву»? Возможно, как раз Локтионов, возможно, кто-то другой. Жабченко? Его не будет.

Сейчас много эмоций, дайте нам немножко времени. Я доверяю нашему спортивному директору Евгению Кушниру, он получил задание построить структуру двух команд. Думаю, что до Нового года у нас будет понимание, кто будет тренировать «Ниву», а кто – «Кудривку». Возможно, из старого штаба «Нивы» останется врач, возможно, еще кто-то. Из предыдущего руководства – никого», – сказал Солодаренко.

По итогам осенней части сезона «Нива» из Бузовой заняла 4-е место в группе А, набрав 27 очков. Весной команда будет выступать в группе «Чемпионская», где стартует с 9-й турнирной позиции.

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Нива Бузовая Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу Игорь Жабченко инсайд Роман Локтионов Кудровка Первая лига Украины
Источник Sport.ua
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Орест Копиця
Хто воно таке - Солдатенко?..
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romario1501
Якщо без конспектів Лобановського, то треба брати Леоненка . В нього один пункт в конспекті : Хай тренується той, хто не вміє грати )))
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