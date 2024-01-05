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  4. Реал уже не готов платить Мбаппе астрономические деньги
Испания
05 января 2024, 21:27 |
1287
6

Реал уже не готов платить Мбаппе астрономические деньги

Новое предложение мадридцев будет скромнее

05 января 2024, 21:27 |
1287
6
Реал уже не готов платить Мбаппе астрономические деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

«Реал» продолжает работу над подписанием форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Его контракт истекает в конце текущего сезона.

По информации испанского журналиста Хосепа Педрероля, то астрономическое предложение, которое «Реал» делал Мбаппе в 2022 году, сейчас уже не актуально.

25-летний француз уже не получит бонуса в 100-150 миллионов евро за подписание контракта. Уровень зарплаты также не будет заоблачным: Мбаппе не станет самым высокооплачиваемым игроком «Реала».

В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 22 гола и 2 ассиста в 23 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

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Килиан Мбаппе Реал Мадрид ПСЖ свободный агент
Источник Madrid Universal
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Комментарии 6
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Vitason
Реал,остыл к Мбапе,есть Белингем,так что Мбапе не такой уже незаменимый как раньше!!!
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+1
ALM
Та нікуди Донателло не перейде, поки в ПСЖ йому платять велику з/п. Ну підіймають іноді його агенти тему з переходом. Щоб з керівництва ПСЖ вибити більшу з/п.
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0
ĴØЌÉŔ
Если верить слухам то реал уже раз 10 отказывался от трансфера Мбапе. 
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0
Vitaliy_yatsenko
МанСіті і Лівер теж не сплять. Та й Баварія також. Це ті команди, які готові платити потрібну ЗП, забезпечити амбіції і можливість виграти ЗМ. Шанси цих команд на Мбапе точно не менші зараз.
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0
Serhii P.
в такому випадку Мбаппе ні в який "Реал" переходити не буде. Навіщо йому заробляти менше?
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0
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