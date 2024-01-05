Реал уже не готов платить Мбаппе астрономические деньги
Новое предложение мадридцев будет скромнее
«Реал» продолжает работу над подписанием форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Его контракт истекает в конце текущего сезона.
По информации испанского журналиста Хосепа Педрероля, то астрономическое предложение, которое «Реал» делал Мбаппе в 2022 году, сейчас уже не актуально.
25-летний француз уже не получит бонуса в 100-150 миллионов евро за подписание контракта. Уровень зарплаты также не будет заоблачным: Мбаппе не станет самым высокооплачиваемым игроком «Реала».
В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 22 гола и 2 ассиста в 23 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.
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