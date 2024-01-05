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Украина. Премьер лига
05 января 2024, 20:55 | Обновлено 05 января 2024, 21:00
612
0

Евгений СЕЛИН: «Уверен, что мой опыт пойдет во благо команде»

Экс-защитник сборной Украины подписал контракт с клубом Второй лиги ЮКСА

05 января 2024, 20:55 | Обновлено 05 января 2024, 21:00
612
0
Евгений СЕЛИН: «Уверен, что мой опыт пойдет во благо команде»
ФК ЮКСА. Евгений Селин

Экс-защитник сборной Украины Евгений Селин подписал контракт с клубом Второй лиги ЮКСА Тарасовка.

Селин записал видеообращение к болельщикам «крестоносцев»:

«Приветствую футбольную семью ФК ЮКСА! Рад присоединиться к команде! С нетерпением жду возможности выйти на футбольное поле в футболке «крестоносцев»! Уверен, что мой опыт пойдет во благо команде! Нас ждут новые достижения к радости болельщикам! Вместе к победе!»

На протяжении карьеры Евгений Селин выступал в УПЛ за «Металлист», «Ворсклу», «Динамо», «Десну», «Черноморец», ЛНЗ, а также ряд зарубежных клубов.

Предыдущим клубом опытного футболиста был ЛНЗ, за который он прошлой осенью сыграл 6 поединков в УПЛ.

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Источник Sport.ua
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