Евгений СЕЛИН: «Уверен, что мой опыт пойдет во благо команде»

Экс-защитник сборной Украины Евгений Селин подписал контракт с клубом Второй лиги ЮКСА Тарасовка.

Селин записал видеообращение к болельщикам «крестоносцев»:

«Приветствую футбольную семью ФК ЮКСА! Рад присоединиться к команде! С нетерпением жду возможности выйти на футбольное поле в футболке «крестоносцев»! Уверен, что мой опыт пойдет во благо команде! Нас ждут новые достижения к радости болельщикам! Вместе к победе!»

На протяжении карьеры Евгений Селин выступал в УПЛ за «Металлист», «Ворсклу», «Динамо», «Десну», «Черноморец», ЛНЗ, а также ряд зарубежных клубов.

Предыдущим клубом опытного футболиста был ЛНЗ, за который он прошлой осенью сыграл 6 поединков в УПЛ.