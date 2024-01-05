Евгений СЕЛИН: «Уверен, что мой опыт пойдет во благо команде»
Экс-защитник сборной Украины подписал контракт с клубом Второй лиги ЮКСА
Экс-защитник сборной Украины Евгений Селин подписал контракт с клубом Второй лиги ЮКСА Тарасовка.
Селин записал видеообращение к болельщикам «крестоносцев»:
«Приветствую футбольную семью ФК ЮКСА! Рад присоединиться к команде! С нетерпением жду возможности выйти на футбольное поле в футболке «крестоносцев»! Уверен, что мой опыт пойдет во благо команде! Нас ждут новые достижения к радости болельщикам! Вместе к победе!»
На протяжении карьеры Евгений Селин выступал в УПЛ за «Металлист», «Ворсклу», «Динамо», «Десну», «Черноморец», ЛНЗ, а также ряд зарубежных клубов.
Предыдущим клубом опытного футболиста был ЛНЗ, за который он прошлой осенью сыграл 6 поединков в УПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
За путевку в финал украинка сразится с китаянкой Ван Сию
Украинский вингер «Челси» готовится забить «Престону»