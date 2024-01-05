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  4. Анатолий ТРУБИН: «Чемпионат без зимней паузы – новый опыт»
Португалия
05 января 2024, 20:02 |
214
0

Анатолий ТРУБИН: «Чемпионат без зимней паузы – новый опыт»

Голкипер «Бенфики» привыкает к новым условиям

05 января 2024, 20:02 |
214
0
Анатолий ТРУБИН: «Чемпионат без зимней паузы – новый опыт»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Голкипер «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин назвал особенность чемпионата Португалии, к которой он еще не привык:

«Чемпионат без зимнего перерыва – это новый опыт. Год без остановки с зимних сборов и почти без летней паузы.

Чувствую ли я истощение? Нет. Есть ли у меня мотивация? Конечно! Нужен ли мне более длинный отдых? Это хороший урок для меня как фокусироваться на качестве, а не на продолжительности».

В нынешнем сезоне Трубин провел за «Бенфику» 20 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 17 голов и 8 раз отстоял «на ноль».

Сегодня «Бенфика» подписала Маркоса Леонардо.

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Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Источник Instagram
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