Анатолий ТРУБИН: «Чемпионат без зимней паузы – новый опыт»
Голкипер «Бенфики» привыкает к новым условиям
Голкипер «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин назвал особенность чемпионата Португалии, к которой он еще не привык:
«Чемпионат без зимнего перерыва – это новый опыт. Год без остановки с зимних сборов и почти без летней паузы.
Чувствую ли я истощение? Нет. Есть ли у меня мотивация? Конечно! Нужен ли мне более длинный отдых? Это хороший урок для меня как фокусироваться на качестве, а не на продолжительности».
В нынешнем сезоне Трубин провел за «Бенфику» 20 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 17 голов и 8 раз отстоял «на ноль».
Сегодня «Бенфика» подписала Маркоса Леонардо.
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