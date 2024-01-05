Стали известны детали контракта Селина с клубом Второй лиги
Украинский защитник подписал договор на 1,5 года c клубом ЮКСА
Стали известны детали контракта экс-защитника сборной Украины Евгения Селина с клубом Второй лиги ЮКСА Тарасовка.
Как сообщил агент Александр Панков, футболист подписал договор сроком действия в 1,5 года, до лета 2024 года
35-летний игрок будет выступать за «крестоносцев» в футболке с номером 33.
Агент Александр Панков: «Женя Селин стал игроком ФК ЮКСА на 1,5 года. Я уверен, что он передаст свой опыт молодым игрокам, и поможет на футбольном поле амбициозному клубу под руководством Николая Цымбала. Впереди много побед и крутых эмоций. Вперед, «Крестоносцы».
На протяжении карьеры Евгений Селин выступал в УПЛ за «Металлист», «Ворсклу», «Динамо», «Десну», «Черноморец», ЛНЗ, а также ряд зарубежных клубов.
Предыдущим клубом опытного футболиста был ЛНЗ, за который он прошлой осенью сыграл 6 поединков в УПЛ.
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