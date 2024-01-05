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Украина. Вторая лига
05 января 2024, 20:32 | Обновлено 05 января 2024, 20:40
1036
0

Стали известны детали контракта Селина с клубом Второй лиги

Украинский защитник подписал договор на 1,5 года c клубом ЮКСА

05 января 2024, 20:32 | Обновлено 05 января 2024, 20:40
1036
0
Стали известны детали контракта Селина с клубом Второй лиги
ФК ЮКСА. Евгений Селин

Стали известны детали контракта экс-защитника сборной Украины Евгения Селина с клубом Второй лиги ЮКСА Тарасовка.

Как сообщил агент Александр Панков, футболист подписал договор сроком действия в 1,5 года, до лета 2024 года

35-летний игрок будет выступать за «крестоносцев» в футболке с номером 33.

Агент Александр Панков: «Женя Селин стал игроком ФК ЮКСА на 1,5 года. Я уверен, что он передаст свой опыт молодым игрокам, и поможет на футбольном поле амбициозному клубу под руководством Николая Цымбала. Впереди много побед и крутых эмоций. Вперед, «Крестоносцы».

На протяжении карьеры Евгений Селин выступал в УПЛ за «Металлист», «Ворсклу», «Динамо», «Десну», «Черноморец», ЛНЗ, а также ряд зарубежных клубов.

Предыдущим клубом опытного футболиста был ЛНЗ, за который он прошлой осенью сыграл 6 поединков в УПЛ.

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трансферы чемпионат Украины по футболу Евгений Селин Вторая лига Украины свободный агент ЛНЗ Черкассы ЮКСА Тарасовка Александр Панков
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