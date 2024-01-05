Запорожец прокомментировал информацию об интересе Оболони

В пятницу в одном из телеграм-каналов появилась информация о том, что полузащитник Евгений Запорожец может продолжить карьеру в «Оболони». Корреспондент Sport.ua связался с футболистом и спросил, прояснилось ли его футбольное будущее.

«Вариант с «Оболонью» на сегодня основной, — ответил Запорожец. — Общаемся, думаю, в течение ближайших дней все будет ясно».

29-летний Запорожец на протяжении всей своей профессиональной карьеры, с 2015 по 2023 год, выступал только за одну команду — «Ингулец». В середине ноября, по окончании контракта, футболист попрощался с клубом из Петрово. Сегодня Евгений был заявлен за футзальную команду «Тайфун» на чемпионат Днепропетровской области.

«Оболонь» занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ. Команда выходит из отпуска в понедельник, 8 января.

Ранее в разговоре с корреспондентом Sport.ua главный тренер «Оболони» Валерий Иващенко рассказал, что помешало его подопечным выступить в 2023 году лучше.