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Англия
05 января 2024, 18:24 | Обновлено 05 января 2024, 18:25
230
0

ОФИЦИАЛЬНО. Суонси с Кухаревичем получил нового главного тренера

Ранее Люк Уильямс тренировал «Ноттс Каунти» во Второй лиге

05 января 2024, 18:24 | Обновлено 05 января 2024, 18:25
230
0
ОФИЦИАЛЬНО. Суонси с Кухаревичем получил нового главного тренера
ФК Суонси. Люк Уильямс

Клуб английского Чемпионшипа «Суонси», в котором выступает украинец Николай Кухаревич, официально объявил о назначении нового главного тренера.

Им стал 43-летний Люкс Уильямс, который ранее работал с «Ноттс Каунти». Контракт с новым наставником рассчитан на 3,5 года.

«Я хочу приносить голы, много голов, и в этом плане у меня довольно неплохая статистика. Мы должны быть злыми на поле. Настоящая команда – это команда, которая атакует с той же энергией, с какой и защищается.

Перед нами стоит непростая задача, нам нужно стремиться к чему-то фантастическому, и мы приступаем к выполнению этой задачи прямо сейчас. Мне нравится, когда мои команды стараются много атаковать и много забивать. Это то, что я хочу привнести сюда – мы должны пытаться создавать как можно больше моментов для того, чтобы забить, а также быть жесткими в обороне своих ворот.

Единственное, что я могу обещать, – это то, что я буду очень-очень усердно работать. Я ни в коем случае не буду воспринимать как должное то положение, которое занимаю в таком клубе. Я буду работать и отдавать всю свою энергию – такое мое обещание болельщикам клуба», – приводит слова Уильямса официальный сайт «лебедей».

Отметим, что на данный момент «Суонси» занимает 16-е место в Чемпионшипе, отставая на 8 очков от зоны плей-офф. Что касается Кухаревича, то украинский легионер при прошлом наставнике наиграл всего 149 минут и забил один гол.

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Суонси Чемпионшип чемпионат Англии по футболу назначение тренера Николай Кухаревич Ноттс Каунти
Источник ФК Суонси
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