Стала известна сумма, в которую Шахтеру обойдутся зимние сборы в Турции

20 декабря «Шахтер» сообщил об уходе в отпуск футболистов первой команды, а также о том, что в январе 2024-го «горняки» проведут привычные для этой поры года тренировочные сборы в Турции.

Президент Ассоциации спортивного туризма Турции Ариф Гезоглу рассказал, что этой зимой только Анталья примет 1200 профессиональных и любительских футбольных команд.

Функционер рассказал и некоторые подробности ценовой политики, которая существует для различных футбольных клубов в турецких отелях. В частности, Гезоглу назвал сумму, в которую зимние тренировочные сборы обойдутся чемпиону Украины «Шахтеру».

«Порядок цифр разный. В отелях Кунду речь идет о 50 евро, в Белеке цена составляет 150 евро (очевидно, в день за одного человека). Здесь также учитываются бюджеты команд. Любительская команда платит в среднем 25 тысяч евро, а топ-клуб Украины «Шахтер» сделал заказ на 250 тысяч евро», – цитирует Гезоглу Sport.ua со ссылкой на Turizm Gazetesi.

Отметим, что в «Шахтере» еще официально не сообщили, где и как будет базироваться во время проведения зимних тренировочных сборов первая команда, а также не раскрыли календарь спаррингов подопечных Марино Пушича.