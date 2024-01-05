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  4. Стала известна сумма, в которую Шахтеру обойдутся зимние сборы в Турции
Украина. Премьер лига
05 января 2024, 18:22 |
1368
2

Стала известна сумма, в которую Шахтеру обойдутся зимние сборы в Турции

Несмотря на «мертвый сезон» отели Антальи планируют пристойно заработать

05 января 2024, 18:22 |
1368
2
Стала известна сумма, в которую Шахтеру обойдутся зимние сборы в Турции
shakhtar.com

20 декабря «Шахтер» сообщил об уходе в отпуск футболистов первой команды, а также о том, что в январе 2024-го «горняки» проведут привычные для этой поры года тренировочные сборы в Турции.

Президент Ассоциации спортивного туризма Турции Ариф Гезоглу рассказал, что этой зимой только Анталья примет 1200 профессиональных и любительских футбольных команд.

Функционер рассказал и некоторые подробности ценовой политики, которая существует для различных футбольных клубов в турецких отелях. В частности, Гезоглу назвал сумму, в которую зимние тренировочные сборы обойдутся чемпиону Украины «Шахтеру».

«Порядок цифр разный. В отелях Кунду речь идет о 50 евро, в Белеке цена составляет 150 евро (очевидно, в день за одного человека). Здесь также учитываются бюджеты команд. Любительская команда платит в среднем 25 тысяч евро, а топ-клуб Украины «Шахтер» сделал заказ на 250 тысяч евро», – цитирует Гезоглу Sport.ua со ссылкой на Turizm Gazetesi.

Отметим, что в «Шахтере» еще официально не сообщили, где и как будет базироваться во время проведения зимних тренировочных сборов первая команда, а также не раскрыли календарь спаррингов подопечных Марино Пушича.

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Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы Турция
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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avk2307
Статью не читал. 
Дайте по всем командам, тогда интересно будет, а так реклама....
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+1
AndiM
Тю бл мєлоч,  та вбивця-сєпар рінах своїй прибиральниці лондАнскай квартири більше плате. 
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0
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