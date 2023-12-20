Шахтер отправился в отпуск. Клуб уже запланировал зимнюю подготовку

«Шахтер» объявил о том, что команда отправилась в отпуск. Точную дату возвращения игроков клуб не назвал, но отметил, что у футболистов будет несколько недель отдыха.

Подготовку команда будет проходить в Турции. Подробности клуб сообщит позже, однако известно, что одним из спарринг-партнеров будет польский «Лех».

«Шахтер» должен возобновить сезон УПЛ ориентировочно 24 февраля матчем против «Александрии», однако 15 февраля команде предстоит матч плей-офф Лиги Европы против «Марселя».