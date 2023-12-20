Украина. Премьер лига20 декабря 2023, 19:13 |
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Шахтер отправился в отпуск. Клуб уже запланировал зимнюю подготовку
Планируют работать в Турции
20 декабря 2023, 19:13 |
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«Шахтер» объявил о том, что команда отправилась в отпуск. Точную дату возвращения игроков клуб не назвал, но отметил, что у футболистов будет несколько недель отдыха.
Подготовку команда будет проходить в Турции. Подробности клуб сообщит позже, однако известно, что одним из спарринг-партнеров будет польский «Лех».
«Шахтер» должен возобновить сезон УПЛ ориентировочно 24 февраля матчем против «Александрии», однако 15 февраля команде предстоит матч плей-офф Лиги Европы против «Марселя».
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