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  4. Мог быть в Динамо. Флуминенсе продал капитана и бека сборной в клуб из рф
Бразилия
05 января 2024, 18:00 |
935
2

Мог быть в Динамо. Флуминенсе продал капитана и бека сборной в клуб из рф

Нино согласился продолжить карьеру в «зените»

05 января 2024, 18:00 |
935
2
Мог быть в Динамо. Флуминенсе продал капитана и бека сборной в клуб из рф
fluminense.com.br

Центральный защитник и капитан «Флуминенсе» Нино переходит в российский «зенит», о чем уже отрапортовал официальный сайт бразильского клуба.

Несмотря на то, что по оценкам Transfermarkt контракт Нино стоит минимум 11 миллионов евро, в рф защитник перебрался всего за 5 миллионов евро.

С «зенитом» бразильский легионер оформил контракт на четыре сезона.

Примечательно, что в январе 2022 года интерес к Нино проявляло киевское «Динамо», однако тогда украинский клуб, очевидно, отпугнула высокая цена на футболиста, так как «Флуминенсе» был не готов отпускать центрбека за 5 миллионов евро, которые ему на тот момент соглашался заплатить еще один претендент на футболиста – мексиканский «Тигрес».

22 ноября 2023 года Нино провел дебютный матч в составе национальной сборной Бразилии, сыграв 45 минут в поединке квалификации на ЧМ-2026 против Аргентины (0:1).

За «Флуминенсе» Нино выступал с февраля 2019 года и провел за «трехцветных» 239 матчей (12 голов, 5 ассистов).

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Источник ФК Флуминенсе
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Remark
Нінооооо, з ким ти тепер п'єш виноооо?)))) 
Сподіваюся в твій дім колись прилетить російська ракета!
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0
Евгений Кожушко
Пиз.а кар'єрі цього недоумка🤣
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