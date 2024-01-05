Не только Луческу. Известный тренер отказался возглавить Бешикташ

Турецкий «Бешикташ» находится в поисках главного тренера, который возглавил бы «орлов» после отставки в декабре Ризы Чалымбая.

Правда, пока без особого успеха. По информации Tuttomercatoweb, стамбульцы делали предложение 57-летнему французскому специалисту Бруно Женезио, тот взял время на раздумья, но в итоге ответил отказом.

Француз мотивировал свое решение желанием отдохнуть после того, как в ноябре покинул «Ренн», и будет открыт к предложениям ближайшим летом. А «стамбульские орлы» в итоге сосредоточатся на том, чтобы пригласить голландца Джованни ван Бронкхорста.

Напомним, что ранее «Бешикташу» отказал и экс-тренер «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу.