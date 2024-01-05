Перес считает, что Лунина будет тяжело удержать в Реале и нашел ему замену

Мадридский «Реал» начал изучать вопрос резервного голкипера на следующий сезон.

По информации Don Dario, президент «королевского клуба» Флорентино Перес считает, что Андрея Лунина будет сложно удержать в команде в будущем, поскольку украинец вряд ли захочет быть дублером Тибо Куртуа. Перес также не видит целесообразности продления аренды Кепы Аррисабалаги.

Потенциальной заменой обоих вратарей может стать страж ворот «Мальорки» Предраг Райкович. Сообщается, что за сербским кипером в последнем матче лично наблюдал Перес.

Ранее появилась информация, что «Реал» заинтересован в приобретении перспективного уругвайского голкипера.