Марта Костюк – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 января украинская теннисистка Марта Костюк (№38 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия).

В первом раунде квалификации украинка, получившая первый номер посева, сразится против Лауры Зигемунд из Германии (№92 WTA). Встреча состоится 3-м запуском после матча Павлюченкова – Осборн. Ориентировочное время начала поединка – 05:00 по Киеву.

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Это будет вторая встреча теннисисток, первый выиграла немка.

В следующем раунде победительница поединка сыграет против Александры Соснович (№86 WTA) или Элины Аванесян (№74 WTA).

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