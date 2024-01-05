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  4. Марта Костюк – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
05 января 2024, 14:58 |
358
0

Марта Костюк – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации в Аделаиде

05 января 2024, 14:58 |
358
0
Марта Костюк – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

6 января украинская теннисистка Марта Костюк (№38 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия).

В первом раунде квалификации украинка, получившая первый номер посева, сразится против Лауры Зигемунд из Германии (№92 WTA). Встреча состоится 3-м запуском после матча Павлюченкова – Осборн. Ориентировочное время начала поединка – 05:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча теннисисток, первый выиграла немка.

В следующем раунде победительница поединка сыграет против Александры Соснович (№86 WTA) или Элины Аванесян (№74 WTA).

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Источник Sport.ua
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