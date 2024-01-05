Тренер Джоковича рассказал о степени тяжести его травмы

Горан Иванишевич, тренер Новака Джоковича, рассказал о травме запястья серба и поражении от Алекса де Минаура на United Cup.

«Я думаю, Алекс сыграл очень хорошо, грамотно с тактической точки зрения. Есть проблема с запястьем Новака, но самое главное, что он будет готов через 10 или 11 дней.

Мы возьмем несколько дней отдыха, а затем начнем потихоньку тренироваться. Ничего страшного. Мы приехали сюда, чтобы сыграть несколько матчей, и он это сделал. Он провел три хороших матча. Может быть, против Алекса было не так. Это не был хороший матч с точки зрения результата, но это определенно была хорошая подготовка, и это то, что ему было нужно», – сказал Иванишевич.

Australian Open 2024 стартует 14 января.