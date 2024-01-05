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ATP
05 января 2024, 13:48 | Обновлено 05 января 2024, 14:43
315
0

Тренер Джоковича рассказал о степени тяжести его травмы

Горан Иванишевич уверен, что к Australian Open проблем уже не будет

05 января 2024, 13:48 | Обновлено 05 января 2024, 14:43
315
0
Тренер Джоковича рассказал о степени тяжести его травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Горан Иванишевич, тренер Новака Джоковича, рассказал о травме запястья серба и поражении от Алекса де Минаура на United Cup.

«Я думаю, Алекс сыграл очень хорошо, грамотно с тактической точки зрения. Есть проблема с запястьем Новака, но самое главное, что он будет готов через 10 или 11 дней.

Мы возьмем несколько дней отдыха, а затем начнем потихоньку тренироваться. Ничего страшного. Мы приехали сюда, чтобы сыграть несколько матчей, и он это сделал. Он провел три хороших матча. Может быть, против Алекса было не так. Это не был хороший матч с точки зрения результата, но это определенно была хорошая подготовка, и это то, что ему было нужно», – сказал Иванишевич.

Australian Open 2024 стартует 14 января.

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Горан Иванишевич Новак Джокович Алекс де Минаур United Cup Australian Open 2024
Источник Twitter
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