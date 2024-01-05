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Australian Open
05 января 2024, 13:40 | Обновлено 05 января 2024, 13:42
702
1

Ястремская все ближе к основе Australian Open. Из основы выбыла Киз

Американку выбила из строя травма

05 января 2024, 13:40 | Обновлено 05 января 2024, 13:42
702
1
Ястремская все ближе к основе Australian Open. Из основы выбыла Киз
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз

Американская теннисистка Мэдисон Киз (№13 WTA) сообщила о том, что не сможет принять участие в Australian Open 2024. Причина – травма плеча.

«К сожалению, я борюсь с травмой плеча, и мой медицинский персонал посоветовал мне отказаться от участия в Australian Open. Конечно, это не лучшая новость для начала теннисного сезона, но я также знаю, что делаю правильный выбор для своего тела.

Я люблю Мельбурн и его фанаты. Не могу дождаться встречи с вами в следующем году», – написала Киз в твиттере.

Отказ Киз играет на руку украинке Даяне Ястремской (№98 WTA). Она на данный момент проходит в квалификацию Открытого чемпионата Австралии. Если от участия в турнире откажутся еще две теннисистки, которые стоят выше в рейтинге, то Даяна напрямую попадет в основную сетку турнира.

Напомним, в самом начале 2024 года Ястремская вернулась в первую сотню мирового рейтинга.

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Мэдисон Киз Australian Open 2024 Даяна Ястремская
Источник Twitter
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elPadrino
а если все откажутся,то Ястремская вообще возьмет титул
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