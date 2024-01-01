Рейтинг WTA. Ястремская вернулась в первую сотню

WTA выпустила первую редакцию мирового рейтинга в 2024 году.

В топ-10 состоялось одно изменение: Мария Саккари обошла Каролину Мухову, которая потеряла очки за выступление в прошлом году в Окленде. Во второй десятке Петра Квитова опустилась на 3 строчки (17), Белинда Бенчич – на две (19).

Топ-10 рейтинга WTA

Элина Свитолина cохранила свою позицию, Ангелина Калинина и Марта Костюк поднялись на одно место. Леся Цуренко одну строчку потеряла.

Даяна Ястремская вернулась в первую сотню, Катерина Байндл, Дарья Снигур, Юлия Стародубцева и Катарина Завацкая немного опустились в списке.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге Людмила Киченок снова стала первой ракеткой Украины. Марта Костюк потеряла 2 позиции, Надежда Киченок поднялась на 5.

Украинки в топ-300 парного рейтинга WTA