Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рейтинг WTA. Ястремская вернулась в первую сотню
WTA
01 января 2024, 14:24 | Обновлено 01 января 2024, 14:41
327
2

Рейтинг WTA. Ястремская вернулась в первую сотню

Калинина и Костюк поднялись на одну строчку

01 января 2024, 14:24 | Обновлено 01 января 2024, 14:41
327
2
Рейтинг WTA. Ястремская вернулась в первую сотню
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

WTA выпустила первую редакцию мирового рейтинга в 2024 году.

В топ-10 состоялось одно изменение: Мария Саккари обошла Каролину Мухову, которая потеряла очки за выступление в прошлом году в Окленде. Во второй десятке Петра Квитова опустилась на 3 строчки (17), Белинда Бенчич – на две (19).

Топ-10 рейтинга WTA

Элина Свитолина cохранила свою позицию, Ангелина Калинина и Марта Костюк поднялись на одно место. Леся Цуренко одну строчку потеряла.

Даяна Ястремская вернулась в первую сотню, Катерина Байндл, Дарья Снигур, Юлия Стародубцева и Катарина Завацкая немного опустились в списке.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге Людмила Киченок снова стала первой ракеткой Украины. Марта Костюк потеряла 2 позиции, Надежда Киченок поднялась на 5.

Украинки в топ-300 парного рейтинга WTA

По теме:
Снигур узнала первую соперницу в основе турнира в Канберре
ФОТО. Важный символ для Украины. Свитолина показала новую татуировку
ФОТО. Дом бабушки Ястремской пострадал от ракетного удара в новогоднюю ночь
Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Анастасия Соболева Александра Олейникова Юлия Стародубцева
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. Канада отправила Германию в матч за выживание
Хоккей | 31 декабря 2023, 23:03 0
Молодежный ЧМ по хоккею. Канада отправила Германию в матч за выживание
Молодежный ЧМ по хоккею. Канада отправила Германию в матч за выживание

Последний матч группового этапа

Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
Футбол | 01 января 2024, 11:25 79
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?

Sport.ua вместе с читателями определяет лучшего спортсмена года

ДЕВУШКА ДНЯ. Подруга Фритца – самая известная женщина в мужском теннисе
Теннис | 01.01.2024, 13:45
ДЕВУШКА ДНЯ. Подруга Фритца – самая известная женщина в мужском теннисе
ДЕВУШКА ДНЯ. Подруга Фритца – самая известная женщина в мужском теннисе
Шахтер затянул с продажей Матвиенко. Почему это плохо для клуба?
Футбол | 01.01.2024, 13:05
Шахтер затянул с продажей Матвиенко. Почему это плохо для клуба?
Шахтер затянул с продажей Матвиенко. Почему это плохо для клуба?
Проблема не в Зинченко. Арсенал неожиданно проиграл Фулхэму
Футбол | 31.12.2023, 17:56
Проблема не в Зинченко. Арсенал неожиданно проиграл Фулхэму
Проблема не в Зинченко. Арсенал неожиданно проиграл Фулхэму
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Elis
Петра Квітова оголосила про вагітність. 
Ответить
0
Alehandro
по тій грі, яку демонструє у ці хвилини, це не на довго...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Милевский рассказал о своем отношении к алкоголю сейчас
Милевский рассказал о своем отношении к алкоголю сейчас
31.12.2023, 13:01 15
Футбол
Агент ФИФА назвал сумму, за которую Жирона готова продать Довбика
Агент ФИФА назвал сумму, за которую Жирона готова продать Довбика
31.12.2023, 13:11 1
Футбол
Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч с Фулхэмом. Известна причина
Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч с Фулхэмом. Известна причина
31.12.2023, 15:25 12
Футбол
Молодежный ЧМ. Швеция и Финляндия выдали яркий матч с камбеками и буллитами
Молодежный ЧМ. Швеция и Финляндия выдали яркий матч с камбеками и буллитами
31.12.2023, 18:30
Хоккей
22-летняя биатлонистка завершила карьеру из-за серьезного заболевания
22-летняя биатлонистка завершила карьеру из-за серьезного заболевания
31.12.2023, 11:20
Биатлон
Стало известно, сколько Милевский заработал за благотворительный стрим
Стало известно, сколько Милевский заработал за благотворительный стрим
31.12.2023, 06:59 9
Футбол
ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров
ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров
30.12.2023, 20:05 4
Футбол
Луческу получил официальное предложение стать тренером европейского клуба
Луческу получил официальное предложение стать тренером европейского клуба
31.12.2023, 11:03
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем