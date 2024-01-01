Рейтинг WTA. Ястремская вернулась в первую сотню
Калинина и Костюк поднялись на одну строчку
WTA выпустила первую редакцию мирового рейтинга в 2024 году.
В топ-10 состоялось одно изменение: Мария Саккари обошла Каролину Мухову, которая потеряла очки за выступление в прошлом году в Окленде. Во второй десятке Петра Квитова опустилась на 3 строчки (17), Белинда Бенчич – на две (19).
Топ-10 рейтинга WTA
Элина Свитолина cохранила свою позицию, Ангелина Калинина и Марта Костюк поднялись на одно место. Леся Цуренко одну строчку потеряла.
Даяна Ястремская вернулась в первую сотню, Катерина Байндл, Дарья Снигур, Юлия Стародубцева и Катарина Завацкая немного опустились в списке.
Украинки в рейтинге WTA
В парном рейтинге Людмила Киченок снова стала первой ракеткой Украины. Марта Костюк потеряла 2 позиции, Надежда Киченок поднялась на 5.
Украинки в топ-300 парного рейтинга WTA
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