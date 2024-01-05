Свитолина добралась до юбилейного полуфинала в WTA-туре

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№25 WTA) сегодня, 5 января, добилась победы в двух сетах над Марией Боузковой (№36 WTA) из Чехии в 1/4 финала турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

Выйдя в полуфинал, Свитолина сыграет на данной стадии турнира WTA в 45-й раз в своей карьере.

На данный момент у активе у Элины имеется 20 полуфинальных побед.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина отметила юбилей, разгромив в Окленде Боузкову.