WTA05 января 2024, 13:18 | Обновлено 05 января 2024, 13:21
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Свитолина добралась до юбилейного полуфинала в WTA-туре
Украинка остается в борьбе за трофей в Окленде
05 января 2024, 13:18 | Обновлено 05 января 2024, 13:21
574
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Украинская теннисистка Элина Свитолина (№25 WTA) сегодня, 5 января, добилась победы в двух сетах над Марией Боузковой (№36 WTA) из Чехии в 1/4 финала турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).
Выйдя в полуфинал, Свитолина сыграет на данной стадии турнира WTA в 45-й раз в своей карьере.
На данный момент у активе у Элины имеется 20 полуфинальных побед.
Ранее сообщалось, что Элина Свитолина отметила юбилей, разгромив в Окленде Боузкову.
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