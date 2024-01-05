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WTA
05 января 2024, 13:18 | Обновлено 05 января 2024, 13:21
574
0

Свитолина добралась до юбилейного полуфинала в WTA-туре

Украинка остается в борьбе за трофей в Окленде

05 января 2024, 13:18 | Обновлено 05 января 2024, 13:21
574
0
Свитолина добралась до юбилейного полуфинала в WTA-туре
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№25 WTA) сегодня, 5 января, добилась победы в двух сетах над Марией Боузковой (№36 WTA) из Чехии в 1/4 финала турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

Выйдя в полуфинал, Свитолина сыграет на данной стадии турнира WTA в 45-й раз в своей карьере.

На данный момент у активе у Элины имеется 20 полуфинальных побед.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина отметила юбилей, разгромив в Окленде Боузкову.

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Элина Свитолина WTA Окленд
Источник Большой теннис Украины
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