Свитолина отметила юбилей, разгромив в Окленде Боузкову

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№25 WTA) на турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия) добилась победы в двух сетах над Марией Боузковой (№36 WTA) из Чехии.

Этот выигрыш позволил Свитолиной пробиться в полуфинал турнира.

Ко всему прочему, для Элины победа над Боузковой стала 25-й с момента возвращения в профессиональный теннис из декрета.

Напомним, украинка свой первый матч в туре после возвращения провела в апреле прошлого года в Чарльстоне, когда в трех сетах проиграла Юлии Путинцевой из Казахстана. С того момента Элина Свитолина сыграла в общей сложности 37 поединков, из которых 25 стали для нее победными.