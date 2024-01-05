Свитолина отметила юбилей, разгромив в Окленде Боузкову
Украинка провела 37 встречу после возвращения в тур из декрета
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№25 WTA) на турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия) добилась победы в двух сетах над Марией Боузковой (№36 WTA) из Чехии.
Этот выигрыш позволил Свитолиной пробиться в полуфинал турнира.
Ко всему прочему, для Элины победа над Боузковой стала 25-й с момента возвращения в профессиональный теннис из декрета.
Напомним, украинка свой первый матч в туре после возвращения провела в апреле прошлого года в Чарльстоне, когда в трех сетах проиграла Юлии Путинцевой из Казахстана. С того момента Элина Свитолина сыграла в общей сложности 37 поединков, из которых 25 стали для нее победными.
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