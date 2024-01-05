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WTA
05 января 2024, 12:07 | Обновлено 05 января 2024, 12:21
1351
0

Свитолина отметила юбилей, разгромив в Окленде Боузкову

Украинка провела 37 встречу после возвращения в тур из декрета

05 января 2024, 12:07 | Обновлено 05 января 2024, 12:21
1351
0
Свитолина отметила юбилей, разгромив в Окленде Боузкову
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№25 WTA) на турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия) добилась победы в двух сетах над Марией Боузковой (№36 WTA) из Чехии.

Этот выигрыш позволил Свитолиной пробиться в полуфинал турнира.

Ко всему прочему, для Элины победа над Боузковой стала 25-й с момента возвращения в профессиональный теннис из декрета.

Напомним, украинка свой первый матч в туре после возвращения провела в апреле прошлого года в Чарльстоне, когда в трех сетах проиграла Юлии Путинцевой из Казахстана. С того момента Элина Свитолина сыграла в общей сложности 37 поединков, из которых 25 стали для нее победными.

По теме:
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WTA Окленд Мария Боузкова Элина Свитолина
Источник Sport.ua
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