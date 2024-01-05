ВИДЕО. Уверенная победа Свитолиной над Боузковой в Окленде

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в полуфинал хардового турнира серии WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

В четвертьфинале украинка в двух сетах разгромила 36-ю ракетку мира Марию Боузкову из Чехии.

Это была четвертая встреча теннисисток. Элина выиграла 3-й очный поединок.

В полуфинале турнира в Окленде Свитолина сыграет против Ван Сию из Китая.