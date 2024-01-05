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  4. ВИДЕО. Уверенная победа Свитолиной над Боузковой в Окленде
WTA
05 января 2024, 13:17 |
395
1

ВИДЕО. Уверенная победа Свитолиной над Боузковой в Окленде

Первая ракетка Украины легко разобралась с третьей соперницей в Новой Зеландии

05 января 2024, 13:17 |
395
1
ВИДЕО. Уверенная победа Свитолиной над Боузковой в Окленде
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в полуфинал хардового турнира серии WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

В четвертьфинале украинка в двух сетах разгромила 36-ю ракетку мира Марию Боузкову из Чехии.

Это была четвертая встреча теннисисток. Элина выиграла 3-й очный поединок.

В полуфинале турнира в Окленде Свитолина сыграет против Ван Сию из Китая.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Vlad Holl
Шансів у Боузкової не було , але я впевнений,що у Даяночки і Марточки виграла б легко . 
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