WTA05 января 2024, 13:17 |
395
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ВИДЕО. Уверенная победа Свитолиной над Боузковой в Окленде
Первая ракетка Украины легко разобралась с третьей соперницей в Новой Зеландии
05 января 2024, 13:17 |
395
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в полуфинал хардового турнира серии WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).
В четвертьфинале украинка в двух сетах разгромила 36-ю ракетку мира Марию Боузкову из Чехии.
Это была четвертая встреча теннисисток. Элина выиграла 3-й очный поединок.
В полуфинале турнира в Окленде Свитолина сыграет против Ван Сию из Китая.
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Комментарии 1
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Шансів у Боузкової не було , але я впевнений,що у Даяночки і Марточки виграла б легко .
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