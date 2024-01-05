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ATP
05 января 2024, 14:28 |
299
0

Стали известны все полуфиналисты United Cup

Последнюю путевку добыла команда Германии

05 января 2024, 14:28 |
299
0
Стали известны все полуфиналисты United Cup
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаура Зигемунд и Александр Зверев

В Австралии продолжается командный турнир United Cup.

Со среды по пятницу на кортах Перта и Сиднея были сыграны матчи 1/4 финала.

5 января в Сиднее в матче Греция – Германия определился последний полуфиналист, со счетом 2:1 победу праздновали немцы.

United Cup. Четвертьфинал

Германия Греция – 2:1

Мария Саккари – Анжелик Кербер – 6:0, 6:3
Александр Зверев – Стефанос Циципас – 6:4, 6:4
Лаура Зигемунд / Александр Зверев – Мария Саккари / Петрос Циципас – 6:3, 6:3

Турнирная сетка United Cup

Полуфинальные встречи состоятся 6 января.

United Cup 2024. Расписание и результаты матчей

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United Cup Мария Саккари Анжелик Кербер Александр Зверев Стефанос Циципас Лаура Зигемунд Максимилиан Мартерер
Источник Sport.ua
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