ATP05 января 2024, 14:28 |
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Стали известны все полуфиналисты United Cup
Последнюю путевку добыла команда Германии
05 января 2024, 14:28 |
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В Австралии продолжается командный турнир United Cup.
Со среды по пятницу на кортах Перта и Сиднея были сыграны матчи 1/4 финала.
5 января в Сиднее в матче Греция – Германия определился последний полуфиналист, со счетом 2:1 победу праздновали немцы.
United Cup. Четвертьфинал
Германия – Греция – 2:1
Мария Саккари – Анжелик Кербер – 6:0, 6:3
Александр Зверев – Стефанос Циципас – 6:4, 6:4
Лаура Зигемунд / Александр Зверев – Мария Саккари / Петрос Циципас – 6:3, 6:3
Турнирная сетка United Cup
Полуфинальные встречи состоятся 6 января.
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