Стали известны все полуфиналисты United Cup

В Австралии продолжается командный турнир United Cup.

Со среды по пятницу на кортах Перта и Сиднея были сыграны матчи 1/4 финала.

5 января в Сиднее в матче Греция – Германия определился последний полуфиналист, со счетом 2:1 победу праздновали немцы.

United Cup. Четвертьфинал

Германия – Греция – 2:1

Мария Саккари – Анжелик Кербер – 6:0, 6:3

Александр Зверев – Стефанос Циципас – 6:4, 6:4

Лаура Зигемунд / Александр Зверев – Мария Саккари / Петрос Циципас – 6:3, 6:3

Турнирная сетка United Cup

Полуфинальные встречи состоятся 6 января.

United Cup 2024. Расписание и результаты матчей