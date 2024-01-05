Ювентус придумал, где найти деньги на Судакова. Поможет Арсенал

23-летний сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович заинтересовал лондонский «Арсенал».

По информации итальянского издания Calciomercato, туринцы готовы отпустить своего форварда в Лондон за 60 миллионов евро уже этой зимой. «Юве» тяжело дается удержание игрока, ведь его зарплата постоянно растет и это негативно влияет на финансовое положение команды.

Вырученные средства от трансфера серба туринцы готовы потратить на приобретение лидера донецкого «Шахтера» Георгия Судакова. Сообщается, что и сам украинец заинтересован в переходе в итальянский гранд.

Ранее стало известно, какую сумму «Шахтер» запросил в «Наполи» за трансфер Судакова.