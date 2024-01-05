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  4. Ювентус придумал, где найти деньги на Судакова. Поможет Арсенал
Италия
05 января 2024, 13:03 |
1961
3

Ювентус придумал, где найти деньги на Судакова. Поможет Арсенал

Душан Влахович может перебраться в состав «канониров»

05 января 2024, 13:03 |
1961
3
Ювентус придумал, где найти деньги на Судакова. Поможет Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

23-летний сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович заинтересовал лондонский «Арсенал».

По информации итальянского издания Calciomercato, туринцы готовы отпустить своего форварда в Лондон за 60 миллионов евро уже этой зимой. «Юве» тяжело дается удержание игрока, ведь его зарплата постоянно растет и это негативно влияет на финансовое положение команды.

Вырученные средства от трансфера серба туринцы готовы потратить на приобретение лидера донецкого «Шахтера» Георгия Судакова. Сообщается, что и сам украинец заинтересован в переходе в итальянский гранд.

Ранее стало известно, какую сумму «Шахтер» запросил в «Наполи» за трансфер Судакова.

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Душан Влахович Георгий Судаков Арсенал Лондон Ювентус Шахтер Донецк трансферы АПЛ трансферы УПЛ трансферы Серии A трансферы
Источник Calciomercato
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Комментарии 3
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avk2307
А запасной и дальше свои "кармические прозвища и предсказания" мочит.
Вот же клоун.Ты хоть читаешь про что статья, или просто в тупую под любую лепишь две надиктованные?
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Лига конференций без динамо
Ходят слухи что буя шапа и дрющан в вестерло собрались к пидорчуку 
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