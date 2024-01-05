Ювентус придумал, где найти деньги на Судакова. Поможет Арсенал
Душан Влахович может перебраться в состав «канониров»
23-летний сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович заинтересовал лондонский «Арсенал».
По информации итальянского издания Calciomercato, туринцы готовы отпустить своего форварда в Лондон за 60 миллионов евро уже этой зимой. «Юве» тяжело дается удержание игрока, ведь его зарплата постоянно растет и это негативно влияет на финансовое положение команды.
Вырученные средства от трансфера серба туринцы готовы потратить на приобретение лидера донецкого «Шахтера» Георгия Судакова. Сообщается, что и сам украинец заинтересован в переходе в итальянский гранд.
Ранее стало известно, какую сумму «Шахтер» запросил в «Наполи» за трансфер Судакова.
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