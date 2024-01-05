«Пошел ты, ублюдок». Хави раскритиковал арбитра прямо на поле

Вчера, 4 января 2024 года, состоялся матч 19-го тура чемпионата Испании между «Лас-Пальмасом» и каталонской «Барселоной». Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей, которые вырвали победу на 90+3-й минуте благодаря голу с пенальти.

На 24-й минуте поединка произошел интересный эпизод. Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес крикнул арбитру: «Что за идиот...». Это была реакция на спорное решение судьи, и за нее Хави в итоге был наказан желтой карточкой.

Однако на этом коуч не остановился и сказал: «Пошел ты, урод». Но арбитр, похоже, не услышал этого выражения, поэтому не показал специалисту красную карточку.