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  4. «Пошел ты, ублюдок». Хави раскритиковал арбитра прямо на поле
Испания
05 января 2024, 13:20 |
1345
0

«Пошел ты, ублюдок». Хави раскритиковал арбитра прямо на поле

Главный тренер «Барселоны» был недоволен судейством

05 января 2024, 13:20 |
1345
0
«Пошел ты, ублюдок». Хави раскритиковал арбитра прямо на поле
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Вчера, 4 января 2024 года, состоялся матч 19-го тура чемпионата Испании между «Лас-Пальмасом» и каталонской «Барселоной». Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей, которые вырвали победу на 90+3-й минуте благодаря голу с пенальти.

На 24-й минуте поединка произошел интересный эпизод. Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес крикнул арбитру: «Что за идиот...». Это была реакция на спорное решение судьи, и за нее Хави в итоге был наказан желтой карточкой.

Однако на этом коуч не остановился и сказал: «Пошел ты, урод». Но арбитр, похоже, не услышал этого выражения, поэтому не показал специалисту красную карточку.

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Хави эмоции Барселона Лас-Пальмас Ла Лига чемпионат Испании по футболу судьи (арбитры)
Источник Marca
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