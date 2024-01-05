WTA05 января 2024, 12:47 | Обновлено 05 января 2024, 12:58
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Свитолина и Калинина сыграют на турнире в Линце
Украинки намерены выступить в Австрии
05 января 2024, 12:47 | Обновлено 05 января 2024, 12:58
475
0
Украинские теннисистки Элина Свитолина (№25 WTA) и Ангелина Калинина (№27 WTA) намерены принять участие в турнире WTA 500 в австрийском Линце.
Розыгрыш трофея в Линце запланирован сразу после завершения Australian Open 2024 – с 29 января по 4 февраля.
Нынешней турнир в Линце будет иметь статус WTA 500. Как известно, до этого года он относился к категории WTA 250.
Напомним, сегодня, 5 января, Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Окленде, обыграла Марию Боузкову из Чехии.
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