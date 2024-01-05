Свитолина и Калинина сыграют на турнире в Линце

Украинские теннисистки Элина Свитолина (№25 WTA) и Ангелина Калинина (№27 WTA) намерены принять участие в турнире WTA 500 в австрийском Линце.

Розыгрыш трофея в Линце запланирован сразу после завершения Australian Open 2024 – с 29 января по 4 февраля.

Нынешней турнир в Линце будет иметь статус WTA 500. Как известно, до этого года он относился к категории WTA 250.

Напомним, сегодня, 5 января, Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Окленде, обыграла Марию Боузкову из Чехии.