Яремчук впервые попал в символическую команду Ла Лиги

2 января состоялся матч 19-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Вильярреал». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «летучих мышей».

Украинский форвард хозяев Роман Яремчук вышел на поле в стартовом составе и отыграл 70 минут. Украинец открыл счет в поединке. Для него этот мяч стал первым в чемпионате Испании и вторым в футболке «Валенсии».

По итогам 19-го тура Ла Лиги статистический портал WhoScored составил символическую сборную лучших игроков, куда попал и Яремчук с оценкой 8.29.

Наивысший балл в символической команде имеет нападающий «Атлетико» Альваро Мората, оформивший хет-трик в ворота «Жироны» – 9.32.