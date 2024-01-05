Яремчук впервые попал в символическую команду Ла Лиги
Роман получил признание от авторитетного портала WhoScored
2 января состоялся матч 19-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Вильярреал». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «летучих мышей».
Украинский форвард хозяев Роман Яремчук вышел на поле в стартовом составе и отыграл 70 минут. Украинец открыл счет в поединке. Для него этот мяч стал первым в чемпионате Испании и вторым в футболке «Валенсии».
По итогам 19-го тура Ла Лиги статистический портал WhoScored составил символическую сборную лучших игроков, куда попал и Яремчук с оценкой 8.29.
Наивысший балл в символической команде имеет нападающий «Атлетико» Альваро Мората, оформивший хет-трик в ворота «Жироны» – 9.32.
🇪🇸 La Liga Team of the Week pic.twitter.com/zS4lO8ve90— WhoScored.com (@WhoScored) January 5, 2024
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