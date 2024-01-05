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  4. Яремчук впервые попал в символическую команду Ла Лиги
Испания
05 января 2024, 12:32 | Обновлено 05 января 2024, 12:36
363
0

Яремчук впервые попал в символическую команду Ла Лиги

Роман получил признание от авторитетного портала WhoScored

05 января 2024, 12:32 | Обновлено 05 января 2024, 12:36
363
0
Яремчук впервые попал в символическую команду Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

2 января состоялся матч 19-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Вильярреал». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «летучих мышей».

Украинский форвард хозяев Роман Яремчук вышел на поле в стартовом составе и отыграл 70 минут. Украинец открыл счет в поединке. Для него этот мяч стал первым в чемпионате Испании и вторым в футболке «Валенсии».

По итогам 19-го тура Ла Лиги статистический портал WhoScored составил символическую сборную лучших игроков, куда попал и Яремчук с оценкой 8.29.

Наивысший балл в символической команде имеет нападающий «Атлетико» Альваро Мората, оформивший хет-трик в ворота «Жироны» – 9.32.

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WhoScored Роман Яремчук Валенсия символическая сборная Ла Лига чемпионат Испании по футболу Атлетико Мадрид Альваро Мората
Источник Sport.ua
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