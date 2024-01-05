Свитолина в огне. Определены полуфиналистки турнира в Окленде
За путевку в финал украинка сразится с китаянкой Ван Сию
5 января состоялись матчи 1/4 финала хардового турнира серии WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).
Первая ракетка Украины и вторая сеяная Элина Свитолина легко одолела пятую сеяную Марию Боузкову из Чехии и в полуфинале сразится против китаянки Ван Сию.
В другом полуфинале путевку в финал разыграют сеяные американки Коко Гофф и Эмма Наварро.
WTA 250 Окленд. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Коко Гофф [1] – Варвара Грачева [8] – 6:1, 6:1
Эмма Наварро [4] – Петра Мартич [7] – 6:4, 6:3
Нижняя часть сетки
Ван Сию – Диан Парри – 6:7(3), 6:3, 6:4
Элина Свитолина [2] – Мария Боузкова [5] – 6:0, 6:3
WTA 250 Окленд. Пары 1/2 финала
Коко Гофф [1] – Эмма Наварро [4]
Элина Свитолина [2] – Ван Сию
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