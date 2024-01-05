Свитолина в огне. Определены полуфиналистки турнира в Окленде

5 января состоялись матчи 1/4 финала хардового турнира серии WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

Первая ракетка Украины и вторая сеяная Элина Свитолина легко одолела пятую сеяную Марию Боузкову из Чехии и в полуфинале сразится против китаянки Ван Сию.

В другом полуфинале путевку в финал разыграют сеяные американки Коко Гофф и Эмма Наварро.

WTA 250 Окленд. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Коко Гофф [1] – Варвара Грачева [8] – 6:1, 6:1

Эмма Наварро [4] – Петра Мартич [7] – 6:4, 6:3

Нижняя часть сетки

Ван Сию – Диан Парри – 6:7(3), 6:3, 6:4

Элина Свитолина [2] – Мария Боузкова [5] – 6:0, 6:3

WTA 250 Окленд. Пары 1/2 финала

Коко Гофф [1] – Эмма Наварро [4]

Элина Свитолина [2] – Ван Сию