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WTA
05 января 2024, 12:10 | Обновлено 05 января 2024, 12:31
2572
0

Свитолина в огне. Определены полуфиналистки турнира в Окленде

За путевку в финал украинка сразится с китаянкой Ван Сию

05 января 2024, 12:10 | Обновлено 05 января 2024, 12:31
2572
0
Свитолина в огне. Определены полуфиналистки турнира в Окленде
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

5 января состоялись матчи 1/4 финала хардового турнира серии WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

Первая ракетка Украины и вторая сеяная Элина Свитолина легко одолела пятую сеяную Марию Боузкову из Чехии и в полуфинале сразится против китаянки Ван Сию.

В другом полуфинале путевку в финал разыграют сеяные американки Коко Гофф и Эмма Наварро.

WTA 250 Окленд. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Коко Гофф [1] – Варвара Грачева [8] – 6:1, 6:1
Эмма Наварро [4] – Петра Мартич [7] – 6:4, 6:3

Нижняя часть сетки

Ван Сию – Диан Парри – 6:7(3), 6:3, 6:4
Элина Свитолина [2] – Мария Боузкова [5] – 6:0, 6:3

WTA 250 Окленд. Пары 1/2 финала

Коко Гофф [1] – Эмма Наварро [4]
Элина Свитолина [2] – Ван Сию

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Элина Свитолина WTA Окленд Петра Мартич Коко Гофф Мария Боузкова Эмма Наварро Варвара Грачева Диан Парри Ван Сию
Источник Sport.ua
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