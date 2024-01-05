Элина СВИТОЛИНА: «Рада, что не потратила слишком много энергии»

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала уверенную победу над пятой сеяной Марией Боузковой из Чехии в 1/4 финала на турнире в Окленде (Новая Зеландия).

«Это было отличное выступление с моей стороны. Я все еще удивлена, сколько людей в это время было на трибунах (матч закончился в 23:00 по местному времени – прим). Я немного переживала по этому поводу.

Я знала, что сегодня на корте я должна показать свою лучшую игру. Я знаю, как хорошо может играть Мария, она отличный боец. Во втором сете можно было увидеть, как Боузкова пыталась вернуться в игру, и у меня заняло немного времени, чтобы завершить этот матч в двух сетах.

Но я довольна своим выступлением, я хорошо била по мячу. Я хотела, чтобы удары были короткими и резкими. Я довольна своим уровнем, что смогла выиграть в двух сетах и не потратить слишком много энергии», – сказала Свитолина.

В полуфинале украинка сразится с Ван Сию из Китая.