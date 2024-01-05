Довбик не захотел переходить в Челси. Стали известны причины такого решения

26-летний форвард «Жироны» Артем Довбик своей игрой заинтересовал ряд именитых европейских клубов.

По информации Mundo Deportivo, на Артема претендовал «Челси», но украинец не заинтересован в переезде в Лондон. Основной причиной такого решения называется то, что Довбик хотел бы попробовать свои силы в Лиге чемпионов, а с «Жироной» квалифицироваться в главный еврокубок сейчас гораздо больше шансов, чем с «Челси», который занимает 10 место в АПЛ.

В этом сезоне Артем в чемпионате Испании забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. Украинец является лидером Ла Лиги по системе гол+пас.

Ранее спортивный юрист объяснил, возможен ли уход Довбика из «Жироны» в январе.