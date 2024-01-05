Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Довбик не захотел переходить в Челси. Стали известны причины такого решения
Англия
05 января 2024, 11:51 | Обновлено 05 января 2024, 13:02
5939
9

Довбик не захотел переходить в Челси. Стали известны причины такого решения

Украинец хочет выступать в самом престижном европейском турнире

05 января 2024, 11:51 | Обновлено 05 января 2024, 13:02
5939
9
Довбик не захотел переходить в Челси. Стали известны причины такого решения
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний форвард «Жироны» Артем Довбик своей игрой заинтересовал ряд именитых европейских клубов.

По информации Mundo Deportivo, на Артема претендовал «Челси», но украинец не заинтересован в переезде в Лондон. Основной причиной такого решения называется то, что Довбик хотел бы попробовать свои силы в Лиге чемпионов, а с «Жироной» квалифицироваться в главный еврокубок сейчас гораздо больше шансов, чем с «Челси», который занимает 10 место в АПЛ.

В этом сезоне Артем в чемпионате Испании забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. Украинец является лидером Ла Лиги по системе гол+пас.

Ранее спортивный юрист объяснил, возможен ли уход Довбика из «Жироны» в январе.

По теме:
Ювентус придумал, где найти деньги на Судакова. Поможет Арсенал
От Миколенко к Зинченко. Эвертон оценил хавбека для перехода в Арсенал
Манчестер Сити отправил голкипера в заокеанскую МЛС
Артем Довбик Лига чемпионов Жирона Челси трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы
Источник Mundo Deportivo
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона установила интересный рекорд Ла Лиги по количеству очков
Футбол | 04 января 2024, 18:11 0
Жирона установила интересный рекорд Ла Лиги по количеству очков
Жирона установила интересный рекорд Ла Лиги по количеству очков

Каталонская команда набрала 48 очков в матчах первого круга

Швеция разгромила Чехию на пути в финал молодежного ЧМ по хоккею
Хоккей | 04 января 2024, 18:23 4
Швеция разгромила Чехию на пути в финал молодежного ЧМ по хоккею
Швеция разгромила Чехию на пути в финал молодежного ЧМ по хоккею

Хозяева вышли в финал

За ЧМ-2006. Милевский рассказал о самых больших премиальных в карьере
Футбол | 04.01.2024, 12:32
За ЧМ-2006. Милевский рассказал о самых больших премиальных в карьере
За ЧМ-2006. Милевский рассказал о самых больших премиальных в карьере
Стали известны все участники 1/4 финала Кубка Италии 2023/24
Футбол | 05.01.2024, 11:16
Стали известны все участники 1/4 финала Кубка Италии 2023/24
Стали известны все участники 1/4 финала Кубка Италии 2023/24
«Зависит от продажи игроков». Жирона планирует расширение стадиона
Футбол | 05.01.2024, 07:51
«Зависит от продажи игроков». Жирона планирует расширение стадиона
«Зависит от продажи игроков». Жирона планирует расширение стадиона
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Chystyi_stavok
Правильне рішення, я би теж так вчинив.
Ответить
+8
gusev80 .
Довбик - одна з головних фігур, хто пише історію Жирони зараз. Щоб залишитися частиною цієї історії, йому треба хоча б дограти цей чемпіонат в її складі. Так, можливо для нього це лиша одна зі сходинок, трамплін до топ-клубу, але на мій погляд, нормальна людина в даній ситуації мала б віднестися відповідально. Є речі, важливіші за гроші (так, це кажуть передусім люди, в яких грошей багато, але думаю в нього буде достатньо мільйонів, щоб було майже пофіг скільки їх)
Ответить
+7
c_a_p2
Челсі з багатомільйонним бюджетом не попадає в єврокубки... 
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
Умник
Красава.
Ответить
+3
Trollface
Молодець
Ответить
+3
nick07
та зрозуміло що краще в Жироні з ЛЧ (хоча це також не гарантовано), ніж в Челсі ,але точно без ЛЧ
Ответить
+2
Vitason
Все правильно! Який Челсі , тут на кону титул чемпіона Іспанії і всі в Жироні повинні розуміти це і далі так тримати,і навпаки когось із захисників прикупити тому ,що захист не дуже в Жироні, навпаки від нападу!!
Ответить
0
fifa2020
Почитав наші тут коментарі))
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Молодежный ЧМ по хоккею. США выиграли с камбэком и прошли в финал
Молодежный ЧМ по хоккею. США выиграли с камбэком и прошли в финал
04.01.2024, 23:02 2
Хоккей
Милевский назвал самую большую сумму, которую проигрывал в казино
Милевский назвал самую большую сумму, которую проигрывал в казино
04.01.2024, 15:04 13
Футбол
Один из худших в Реале. Стала известна оценка Лунина за игру с Мальоркой
Один из худших в Реале. Стала известна оценка Лунина за игру с Мальоркой
03.01.2024, 23:05 13
Футбол
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке. Стали известны причины
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке. Стали известны причины
04.01.2024, 10:57 13
Футбол
Биатлон. Спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе перенесен
Биатлон. Спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе перенесен
03.01.2024, 11:40
Биатлон
Мората оценил поражение Атлетико от Жироны с Довбиком
Мората оценил поражение Атлетико от Жироны с Довбиком
04.01.2024, 09:22
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
05.01.2024, 07:11
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем