Арсенал намерен отозвать нападающего из аренды в Нанте

Лондонский «Арсенал» собирается вернуть в свое расположение бразильского вингера Маркиньоса, который арендован французским клубом «Нант».

20-летний игрок в последнее время больше играет не за клуб, а за сборную Бразилии U-23. Несмотря на это, в «Нанте» на Маркиньоса по-прежнему рассчитывают, однако у «канониров» имеются на вингера свои планы.

В прошлом сезоне бразилец играл за английский клуб «Норвич» на правах аренды. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в семи матчах «Нанта» в Лиге 1, стал автором одного ассиста.

Контракт молодого бразильца с «Арсеналом» рассчитан до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» встал на защиту своей звезды.