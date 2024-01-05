Арсенал намерен отозвать нападающего из аренды в Нанте
«Канонирам» нужен Маркиньос
Лондонский «Арсенал» собирается вернуть в свое расположение бразильского вингера Маркиньоса, который арендован французским клубом «Нант».
20-летний игрок в последнее время больше играет не за клуб, а за сборную Бразилии U-23. Несмотря на это, в «Нанте» на Маркиньоса по-прежнему рассчитывают, однако у «канониров» имеются на вингера свои планы.
В прошлом сезоне бразилец играл за английский клуб «Норвич» на правах аренды. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в семи матчах «Нанта» в Лиге 1, стал автором одного ассиста.
Контракт молодого бразильца с «Арсеналом» рассчитан до лета 2027 года.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» встал на защиту своей звезды.
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