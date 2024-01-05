Подана жалоба на судей. Арсенал встал на защиту своей звезды
«Канониры» недовольны отношением соперников к Букайо Сака
Лондонский «Арсенал» обратился к судейскую коллегию с жалобой относительно частых фолом на полузащитнике команды Букайо Сака.
Англичанин в настоящий момент является третьим в Английской Премьер-лиге по количеству собранных фолов – 87. Опережают Сака лишь игрок «Кристал Пэлас» Джордан Айю (117) и полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнш (92).
В «Арсенале» недовольны, что арбитры, как правило, запаздывают с тем, чтобы выносить предупреждения тем игрокам, которые фолят на Сака. Обеспокоенность «канониров» состоит в том, что англичанин может усугубить свои проблемы со здоровьем. Как известно, в предыдущем сезоне вингер испытывал проблемы с ахиллом.
В нынешнем сезоне Сака провел за «Арсенал» во всех турнирах 26 матчей, забил 9 голов, сделал 12 ассистов.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» проведет невиданную акцию.
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