Подана жалоба на судей. Арсенал встал на защиту своей звезды

Лондонский «Арсенал» обратился к судейскую коллегию с жалобой относительно частых фолом на полузащитнике команды Букайо Сака.

Англичанин в настоящий момент является третьим в Английской Премьер-лиге по количеству собранных фолов – 87. Опережают Сака лишь игрок «Кристал Пэлас» Джордан Айю (117) и полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнш (92).

В «Арсенале» недовольны, что арбитры, как правило, запаздывают с тем, чтобы выносить предупреждения тем игрокам, которые фолят на Сака. Обеспокоенность «канониров» состоит в том, что англичанин может усугубить свои проблемы со здоровьем. Как известно, в предыдущем сезоне вингер испытывал проблемы с ахиллом.

В нынешнем сезоне Сака провел за «Арсенал» во всех турнирах 26 матчей, забил 9 голов, сделал 12 ассистов.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» проведет невиданную акцию.