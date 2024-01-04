Никогда такого не было. Арсенал без Зинченко проведет невиданную акцию

В воскресенье, 7 января, «Арсенал» в матче Кубка Англии примет «Ливерпуль».

Впервые в истории «канониры» сыграют на домашней арене в полностью белой форме. Это состоится в рамках инициативы No More Red («Больше никакого красного»), которая направлена на привлечение внимания к проблеме насилия и преступлений с применением холодного оружия среди молодежи.

Так, с июня 2022 года по июнь 2023-го в Лондоне было совершено более 13 500 преступлений с применением холодного оружия, что на 21 процент больше, чем за предыдущие 12 месяцев.

Лондонский «Арсенал» ранее уже играл в форме без красного цвета в 2022-м и в 2023-м годах. Однако впервые за 138-летнюю историю клуба полностью белый комплект игровой формы будет использован в домашнем матче команды.

Напомним, ранее стало известно, что из обойми «Арсенала» из-за травмы выбыл украинец Александр Зинченко.