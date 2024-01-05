Мудрик может получить двух новых одноклубников в Челси за £156 млн

Лондонский «Челси» планирует в зимнее трансферное окно приобрести двух футболистов португальского «Спортинга».

По информации The Mirror, «пенсионеры» желают усилить свой состав центральным защитником Усманом Дьоманде и форвардом Виктором Дьокерешем. «Челси» готов заплатить за двух игроков лидеру чемпионата Португалии 156 миллионов фунтов.

Ранее стало известно, сколько «Челси» готов предложить «Жироне» за Артема Довбика.

«Челси» в таблице английского чемпионата занимает десятое место, имея 28 очков.