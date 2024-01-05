Англия05 января 2024, 11:27 | Обновлено 05 января 2024, 11:34
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Мудрик может получить двух новых одноклубников в Челси за £156 млн
Маурисио Почеттино ищет усиление команды
05 января 2024, 11:27 | Обновлено 05 января 2024, 11:34
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Лондонский «Челси» планирует в зимнее трансферное окно приобрести двух футболистов португальского «Спортинга».
По информации The Mirror, «пенсионеры» желают усилить свой состав центральным защитником Усманом Дьоманде и форвардом Виктором Дьокерешем. «Челси» готов заплатить за двух игроков лидеру чемпионата Португалии 156 миллионов фунтов.
Ранее стало известно, сколько «Челси» готов предложить «Жироне» за Артема Довбика.
«Челси» в таблице английского чемпионата занимает десятое место, имея 28 очков.
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