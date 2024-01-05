Стали известны все участники 1/4 финала Кубка Италии 2023/24
Последним четвертьфиналистом турнира стал «Ювентус»
С 5 декабря по 4 января состоялись все матчи 1/4 финала Кубка Италии 2023/24.
В последний меся 2023 года прошли первые 4 поединка, а в первые дни первого месяца 2024 года – оставшиеся 4.
«Милан» на своем поле разбил «Кальяри» со счетом 4:1. Дублем в этом поединке отметился Лука Йович.
«Аталанта» дома выиграла у «Сассуоло» 3:1, а «Рома» переиграла «Кремонезе» 2:1.
Последним четвертьфиналистом турнира стал «Ювентус», который в Турине разгромил «Салернитану» 6:1.
Кубок Италии. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
- Интер – Болонья – 1:2 [после экстратаймов]
- Фиорентина – Парма – 2:2 [серия пенальти – 4:1]
- Аталанта – Сассуоло – 3:1
- Милан – Кальяри – 4:1
Нижняя часть сетки
- Лацио – Дженоа – 1:0
- Рома – Кремонезе – 2:1
- Ювентус – Салернитана – 6:1
- Наполи – Фрозиноне – 0:4
Кубок Италии. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
- Болонья – Фиорентина
- Аталанта – Милан
Нижняя часть сетки
- Лацио – Рома
- Ювентус – Фрозиноне
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