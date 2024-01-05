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Испания
05 января 2024, 11:16 | Обновлено 05 января 2024, 11:31
144
0

Стали известны все участники 1/4 финала Кубка Италии 2023/24

Последним четвертьфиналистом турнира стал «Ювентус»

05 января 2024, 11:16 | Обновлено 05 января 2024, 11:31
144
0
Стали известны все участники 1/4 финала Кубка Италии 2023/24
Getty Images/Global Images Ukraine

С 5 декабря по 4 января состоялись все матчи 1/4 финала Кубка Италии 2023/24.

В последний меся 2023 года прошли первые 4 поединка, а в первые дни первого месяца 2024 года – оставшиеся 4.

«Милан» на своем поле разбил «Кальяри» со счетом 4:1. Дублем в этом поединке отметился Лука Йович.

«Аталанта» дома выиграла у «Сассуоло» 3:1, а «Рома» переиграла «Кремонезе» 2:1.

Последним четвертьфиналистом турнира стал «Ювентус», который в Турине разгромил «Салернитану» 6:1.

Кубок Италии. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

  • Интер – Болонья – 1:2 [после экстратаймов]
  • Фиорентина – Парма – 2:2 [серия пенальти – 4:1]
  • Аталанта – Сассуоло – 3:1
  • Милан – Кальяри – 4:1

Нижняя часть сетки

  • Лацио – Дженоа – 1:0
  • Рома – Кремонезе – 2:1
  • Ювентус – Салернитана – 6:1
  • Наполи – Фрозиноне – 0:4

Кубок Италии. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

  • Болонья – Фиорентина
  • Аталанта – Милан

Нижняя часть сетки

  • Лацио – Рома
  • Ювентус – Фрозиноне

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Источник Sport.ua
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