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  4. Манчестер Юнайтед нацелился на подписание лидера Жироны
Англия
05 января 2024, 11:02 |
766
0

Манчестер Юнайтед нацелился на подписание лидера Жироны

«Красные дьяволы» заинтересовались в приобретении Мигеля Гутьерреса

05 января 2024, 11:02 |
766
0
Манчестер Юнайтед нацелился на подписание лидера Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Мигель Гутьеррес

22-летний левый защитник «Жироны» Мигель Гутьеррес своей игрой заинтересовал ряд именитых европейских команд.

По информации Daily Mail, английский «Манчестер Юнайтед» проявляет заинтересованность в приобретении молодого испанского фулбека. Эрик тен Хаг желает приобрести левого защитника, поскольку Серхио Регилон вернулся из аренды в «Тоттенхэм».

«Дьяволам» не просто будет подписать «Гутьерреса», поскольку к нему проявляет интерес «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Гутьеррес провел в этом сезоне за «Жирону» в Ла Лиге 18 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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Мигель Гутьеррес Манчестер Юнайтед Жирона трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы
Источник Daily Mail
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