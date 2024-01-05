Манчестер Юнайтед нацелился на подписание лидера Жироны

22-летний левый защитник «Жироны» Мигель Гутьеррес своей игрой заинтересовал ряд именитых европейских команд.

По информации Daily Mail, английский «Манчестер Юнайтед» проявляет заинтересованность в приобретении молодого испанского фулбека. Эрик тен Хаг желает приобрести левого защитника, поскольку Серхио Регилон вернулся из аренды в «Тоттенхэм».

«Дьяволам» не просто будет подписать «Гутьерреса», поскольку к нему проявляет интерес «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Гутьеррес провел в этом сезоне за «Жирону» в Ла Лиге 18 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.