Манчестер Юнайтед нацелился на подписание лидера Жироны
«Красные дьяволы» заинтересовались в приобретении Мигеля Гутьерреса
22-летний левый защитник «Жироны» Мигель Гутьеррес своей игрой заинтересовал ряд именитых европейских команд.
По информации Daily Mail, английский «Манчестер Юнайтед» проявляет заинтересованность в приобретении молодого испанского фулбека. Эрик тен Хаг желает приобрести левого защитника, поскольку Серхио Регилон вернулся из аренды в «Тоттенхэм».
«Дьяволам» не просто будет подписать «Гутьерреса», поскольку к нему проявляет интерес «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».
Гутьеррес провел в этом сезоне за «Жирону» в Ла Лиге 18 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.
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