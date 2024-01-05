Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На Шахтер не пойдет. Марсель отказался от подписания хавбека Интера
Франция
05 января 2024, 10:15 | Обновлено 05 января 2024, 10:23
413
0

На Шахтер не пойдет. Марсель отказался от подписания хавбека Интера

Провансальцы свернули сделку по Люсьену Агуме

05 января 2024, 10:15 | Обновлено 05 января 2024, 10:23
413
0
На Шахтер не пойдет. Марсель отказался от подписания хавбека Интера
Getty Images/Global Images Ukraine

Французский клуб «Марсель» остановил переговоры относительно перехода полузащитника миланского «Интера» Люсьена Агуме.

Вечером 4 января все детали соглашения были окончательно согласованы, но договор не был в итоге утвержден – «Марсель» отказался от подписания Агуме, не уточнив причины такого решения.

От неофициального источника известно, что «Марсель» отказался от Агуме по причине возникших сомнений у самого Люсьена. Провансальцы посчитали, что игрок с такой позицией им не нужен.

«Марсель», как известно, является будущим соперником донецкого «Шахтера» по первому раунду плей-офф Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Агуме может быть арендован испанским клубом «Севилья».

По теме:
Мудрик может получить два новых одноклубника в Челси за £156 млн
Арсенал намерен отозвать нападающего из аренды в Нанте
Манчестер Юнайтед нацелился на подписание лидера Жироны
Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Марсель трансферы трансферы Лиги 1
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

За ЧМ-2006. Милевский рассказал о самых больших премиальных в карьере
Футбол | 04 января 2024, 12:32 5
За ЧМ-2006. Милевский рассказал о самых больших премиальных в карьере
За ЧМ-2006. Милевский рассказал о самых больших премиальных в карьере

Артем признался, что получил 150 тысяч долларов

Милевский назвал самую большую сумму, которую проигрывал в казино
Футбол | 04 января 2024, 15:04 11
Милевский назвал самую большую сумму, которую проигрывал в казино
Милевский назвал самую большую сумму, которую проигрывал в казино

Артем утверждает, что потом все равно отыгрался

Покинет Реал? Кепа может стать одноклубником еще одного украинца
Футбол | 05.01.2024, 09:55
Покинет Реал? Кепа может стать одноклубником еще одного украинца
Покинет Реал? Кепа может стать одноклубником еще одного украинца
МЧМ хоккею. Германия и Норвегия выдали яркую битву за выживание в элите
Хоккей | 04.01.2024, 14:37
МЧМ хоккею. Германия и Норвегия выдали яркую битву за выживание в элите
МЧМ хоккею. Германия и Норвегия выдали яркую битву за выживание в элите
«Зависит от продажи игроков». Жирона планирует расширение стадиона
Футбол | 05.01.2024, 07:51
«Зависит от продажи игроков». Жирона планирует расширение стадиона
«Зависит от продажи игроков». Жирона планирует расширение стадиона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Лунин отдал суперпас через полполя
ВИДЕО. Лунин отдал суперпас через полполя
03.01.2024, 21:26 1
Футбол
У кого 9.3? Стала известна оценка Довбика за бешеный матч Жирона – Атлетико
У кого 9.3? Стала известна оценка Довбика за бешеный матч Жирона – Атлетико
04.01.2024, 01:10 3
Футбол
Симеоне оценил матч Атлетико и заявил, что Жирона будет в Лиге чемпионов
Симеоне оценил матч Атлетико и заявил, что Жирона будет в Лиге чемпионов
04.01.2024, 07:26 3
Футбол
Обошел Беллингема. Довбик стал самым результативным игроком Ла Лиги
Обошел Беллингема. Довбик стал самым результативным игроком Ла Лиги
03.01.2024, 23:40
Футбол
В Испании считают, что главный тренер Жироны «имеет слабость к Довбику»
В Испании считают, что главный тренер Жироны «имеет слабость к Довбику»
03.01.2024, 16:55 5
Футбол
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – еврокубки. Мы опережаем Бетис на 20 очков»
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – еврокубки. Мы опережаем Бетис на 20 очков»
04.01.2024, 04:59 4
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. США выиграли с камбэком и прошли в финал
Молодежный ЧМ по хоккею. США выиграли с камбэком и прошли в финал
04.01.2024, 23:02 2
Хоккей
Швеция разгромила Чехию на пути в финал молодежного ЧМ по хоккею
Швеция разгромила Чехию на пути в финал молодежного ЧМ по хоккею
04.01.2024, 18:23 4
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем