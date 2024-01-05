На Шахтер не пойдет. Марсель отказался от подписания хавбека Интера

Французский клуб «Марсель» остановил переговоры относительно перехода полузащитника миланского «Интера» Люсьена Агуме.

Вечером 4 января все детали соглашения были окончательно согласованы, но договор не был в итоге утвержден – «Марсель» отказался от подписания Агуме, не уточнив причины такого решения.

От неофициального источника известно, что «Марсель» отказался от Агуме по причине возникших сомнений у самого Люсьена. Провансальцы посчитали, что игрок с такой позицией им не нужен.

«Марсель», как известно, является будущим соперником донецкого «Шахтера» по первому раунду плей-офф Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Агуме может быть арендован испанским клубом «Севилья».