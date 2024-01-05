Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Планы на будущее? Будем разговаривать с Суркисом»

23-летний грузинский вингер киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили, который на правах аренды выступает за «Динамо» Батуми, заявил, что не знает, как сложится его дальнейшая карьера:

– Какие планы на будущее? У вас аренда у Динамо Батуми до лета 2024 года. А контракт с киевлянами до лета 2025 года.

– Я пока не гадаю. У меня цель вернуть свою уверенность. До лета важно получить много игрового времени и сделать хорошую статистику. А дальше будет видно. Я не знаю, что мне скажут, потому что я принадлежу Динамо Киев.

Что они решат — не знаю. Захотят возвращать, или продавать. Или снова в аренду отправят. Будем разговаривать с Игорем Михайловичем Суркисом и увидим, что будет. Конечно, есть планы. Но не хочется афишировать, пусть остаются при мне, – сказал Цитаишвили.

Цитаишвили стал чемпионом Грузии 2023 года вместе с «Динамо» Батуми, отыграв 17 матчей, в которых отметился 4 голами и 1 ассистом.