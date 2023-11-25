Украинский тренер и Цитаишвили досрочно выиграли чемпионат Грузии

Украинский специалист Андрей Демченко в качестве главного тренера «Динамо» Батуми стал чемпионом Грузии.

За два тура до завершения чемпионата «Динамо» обыграло на своем поле «Телави» (3:0), обеспечив отрыв в 8 очков от ближайшего конкурента. Турнир проводится по системе весна-осень.

Отметим, что цвета клуба из Батуми также защищает полузащитник Георгий Цитаишвили, арендованный у киевского «Динамо» до лета 2024 года. В матче с «Телави» Цитаишвилиотыграл без замены. В целом, за сезон он сыграл 14 матчей в чемпионате Грузии, забил 4 гола и отметился 1 ассистом.