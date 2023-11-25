Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский тренер и Цитаишвили досрочно выиграли чемпионат Грузии
Другие новости
25 ноября 2023, 11:25 | Обновлено 25 ноября 2023, 11:48
782
0

Украинский тренер и Цитаишвили досрочно выиграли чемпионат Грузии

Андрей Демченко завоевал золотые медали во главе «Динамо» Батуми

25 ноября 2023, 11:25 | Обновлено 25 ноября 2023, 11:48
782
0
Украинский тренер и Цитаишвили досрочно выиграли чемпионат Грузии
ФК Динамо Батуми. Георгий Цитаишвили

Украинский специалист Андрей Демченко в качестве главного тренера «Динамо» Батуми стал чемпионом Грузии.

За два тура до завершения чемпионата «Динамо» обыграло на своем поле «Телави» (3:0), обеспечив отрыв в 8 очков от ближайшего конкурента. Турнир проводится по системе весна-осень.

Отметим, что цвета клуба из Батуми также защищает полузащитник Георгий Цитаишвили, арендованный у киевского «Динамо» до лета 2024 года. В матче с «Телави» Цитаишвилиотыграл без замены. В целом, за сезон он сыграл 14 матчей в чемпионате Грузии, забил 4 гола и отметился 1 ассистом.

По теме:
ВИДЕО. Игрок Динамо забил супергол в четвертьфинале Кубка Грузии
Хет-трик за 19 минут. Цитаишвили феерит в чемпионате Грузии
ВИДЕО. Испания поиздевалась над сборной Грузии
Андрей Демченко Динамо Батуми Георгий Цитаишвили чемпионат Грузии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Запомните его имя». Официальный сайт Ла Лиги разобрал игру Артема Довбика
Футбол | 24 ноября 2023, 17:38 0
«Запомните его имя». Официальный сайт Ла Лиги разобрал игру Артема Довбика
«Запомните его имя». Официальный сайт Ла Лиги разобрал игру Артема Довбика

Украинский нападающий «Жироны» является одной из главных сенсаций сезона

Без Довбика. Обнародован список лучших нападающих мира на данный момент
Футбол | 24 ноября 2023, 12:19 7
Без Довбика. Обнародован список лучших нападающих мира на данный момент
Без Довбика. Обнародован список лучших нападающих мира на данный момент

Издание FourFourTwo назвало 10 лучших страйкеров мира прямо сейчас

Африканская сборная хочет сыграть в футбол с россией
Футбол | 25.11.2023, 08:55
Африканская сборная хочет сыграть в футбол с россией
Африканская сборная хочет сыграть в футбол с россией
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября
Футбол | 25.11.2023, 07:20
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября
Борьба без голов. Полесье в меньшинстве сдержало Шахтер
Футбол | 24.11.2023, 21:05
Борьба без голов. Полесье в меньшинстве сдержало Шахтер
Борьба без голов. Полесье в меньшинстве сдержало Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
23.11.2023, 14:47 1
Футбол
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
23.11.2023, 15:20 5
Футбол
Без подготовки. Ломаченко намерен сразу драться за титул
Без подготовки. Ломаченко намерен сразу драться за титул
24.11.2023, 17:25 2
Бокс
Дюбуа нокаутировал его. Соперник Джошуа сделал прогноз на бой Усик – Фьюри
Дюбуа нокаутировал его. Соперник Джошуа сделал прогноз на бой Усик – Фьюри
23.11.2023, 18:35
Бокс
ФОТО. Трое украинцев в Жироне провели совместную тренировку
ФОТО. Трое украинцев в Жироне провели совместную тренировку
24.11.2023, 15:39 7
Футбол
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
24.11.2023, 05:14 6
Футбол
Манчестер Сити определился с будущим звездного вингера Жироны
Манчестер Сити определился с будущим звездного вингера Жироны
23.11.2023, 15:25 1
Футбол
Букмекеры выставили коэффициенты на матч Босния и Герцеговина – Украина
Букмекеры выставили коэффициенты на матч Босния и Герцеговина – Украина
23.11.2023, 14:59 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем