Киченок и Остапенко без борьбы вышли в финал турнира WTA 500 в Брисбене

Украинская теннисистка Людмила Киченок и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) без борьбы вышли в финал парного разряда на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия).

Украинско-латвийский тандем ждал завершения встречи между парами Анастасия Потапова / Яна Сизикова – Дарья Касаткина / Дарья Сэвилл, по результатам которой определились бы их соперницы в полуфинале.

Официальный сайт WTA сообщил, что вначале Потапова и Сизикова снялись с турнира, тем самым позволив Касатакиной и Сэвилл пройти в полуфинал, а затем и две Дарьи отказались продолжать выступления на турнире.

Таким образом, в финале соревнований в Брисбене Киченок и Остапенко сыграют против Грет Миннен (Бельгия) и Хезер Уотсон (Великобритания). Встреча состоится 6 января.

Для Людмилы и Алены это первый финальный матч в 2024 году.

В 1/4 финала турнира WTA 500 в Австралии украинско-латвийская пара выиграла у Магды Линетт и Бернарды Перы.