Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Киченок и Остапенко без борьбы вышли в финал турнира WTA 500 в Брисбене
WTA
05 января 2024, 09:44 | Обновлено 05 января 2024, 09:52
885
0

Киченок и Остапенко без борьбы вышли в финал турнира WTA 500 в Брисбене

Дарья Касаткина и Дарья Сэвилл снялись с соревнований в Австралии

05 января 2024, 09:44 | Обновлено 05 января 2024, 09:52
885
0
Киченок и Остапенко без борьбы вышли в финал турнира WTA 500 в Брисбене
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) без борьбы вышли в финал парного разряда на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия).

Украинско-латвийский тандем ждал завершения встречи между парами Анастасия Потапова / Яна Сизикова – Дарья Касаткина / Дарья Сэвилл, по результатам которой определились бы их соперницы в полуфинале.

Официальный сайт WTA сообщил, что вначале Потапова и Сизикова снялись с турнира, тем самым позволив Касатакиной и Сэвилл пройти в полуфинал, а затем и две Дарьи отказались продолжать выступления на турнире.

Таким образом, в финале соревнований в Брисбене Киченок и Остапенко сыграют против Грет Миннен (Бельгия) и Хезер Уотсон (Великобритания). Встреча состоится 6 января.

Для Людмилы и Алены это первый финальный матч в 2024 году.

В 1/4 финала турнира WTA 500 в Австралии украинско-латвийская пара выиграла у Магды Линетт и Бернарды Перы.

По теме:
Без украинок. Стали известны все четвертьфиналистки в Брисбене
Киченок и Коллинс завершили борьбу в парном разряде в Брисбене
Киченок / Коллинс – Миннен / Уотсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Грет Миннен Хезер Уотсон Людмила Киченок Алена Остапенко Анастасия Потапова Яна Сизикова Дарья Касаткина Дарья Сэвилл (Гаврилова) WTA Брисбен
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона установила интересный рекорд Ла Лиги по количеству очков
Футбол | 04 января 2024, 18:11 0
Жирона установила интересный рекорд Ла Лиги по количеству очков
Жирона установила интересный рекорд Ла Лиги по количеству очков

Каталонская команда набрала 48 очков в матчах первого круга

Со Свитолиной, без Цуренко. Определены четвертьфиналистки турнира в Окленде
Теннис | 04 января 2024, 11:33 3
Со Свитолиной, без Цуренко. Определены четвертьфиналистки турнира в Окленде
Со Свитолиной, без Цуренко. Определены четвертьфиналистки турнира в Окленде

4 января завершились все матчи 1/8 финала соревнований в Новой Зеландии

«Он уже не живет в россии». Американский тренер встал на защиту Тимощука
Футбол | 05.01.2024, 10:15
«Он уже не живет в россии». Американский тренер встал на защиту Тимощука
«Он уже не живет в россии». Американский тренер встал на защиту Тимощука
Топ-10 футболистов, которые завершили карьеру в 2023 году
Футбол | 04.01.2024, 12:40
Топ-10 футболистов, которые завершили карьеру в 2023 году
Топ-10 футболистов, которые завершили карьеру в 2023 году
Швеция разгромила Чехию на пути в финал молодежного ЧМ по хоккею
Хоккей | 04.01.2024, 18:23
Швеция разгромила Чехию на пути в финал молодежного ЧМ по хоккею
Швеция разгромила Чехию на пути в финал молодежного ЧМ по хоккею
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Один из худших в Реале. Стала известна оценка Лунина за игру с Мальоркой
Один из худших в Реале. Стала известна оценка Лунина за игру с Мальоркой
03.01.2024, 23:05 13
Футбол
Мората оценил поражение Атлетико от Жироны с Довбиком
Мората оценил поражение Атлетико от Жироны с Довбиком
04.01.2024, 09:22
Футбол
ВИДЕО. Лунин отдал суперпас через полполя
ВИДЕО. Лунин отдал суперпас через полполя
03.01.2024, 21:26 1
Футбол
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – еврокубки. Мы опережаем Бетис на 20 очков»
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – еврокубки. Мы опережаем Бетис на 20 очков»
04.01.2024, 04:59 4
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
05.01.2024, 07:11
Хоккей
МЧМ хоккею. Германия и Норвегия выдали яркую битву за выживание в элите
МЧМ хоккею. Германия и Норвегия выдали яркую битву за выживание в элите
04.01.2024, 14:37
Хоккей
Молодежный ЧМ по хоккею. США выиграли с камбэком и прошли в финал
Молодежный ЧМ по хоккею. США выиграли с камбэком и прошли в финал
04.01.2024, 23:02 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем