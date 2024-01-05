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Испания
05 января 2024, 09:24 | Обновлено 05 января 2024, 09:32
147
0

АНЧЕЛОТТИ: «Не думаю, что в первом круге Реал мог выступить лучше»

Наставник «галактикос» – о первой части сезона в Ла Лиге

05 января 2024, 09:24 | Обновлено 05 января 2024, 09:32
147
0
АНЧЕЛОТТИ: «Не думаю, что в первом круге Реал мог выступить лучше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о результате, который показала его команда по итогам первого круга в испанской Ла Лиге.

«Я не думаю, что в первом круге мы могли выступить лучше. Но нужно смотреть вперёд. Всего 11 пропущенных голов? Я очень доволен этой статистикой. Это пример самоотдачи. Мы решили проблему, которая возникла во время матча с «Атлетико». В той игре мы поняли, что плохо обороняемся», – признался Анчелотти.

Мадридский «Реал» в турнирной таблице чемпионата Испании занимает 1-е место, имея 48 очков и лучшие дополнительные показатели, нежели есть у «Жироны».

Ранее сообщалось, что «галактикос» повторили клубный рекорд эпохи Анчелотти.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Marca
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