АНЧЕЛОТТИ: «Не думаю, что в первом круге Реал мог выступить лучше»
Наставник «галактикос» – о первой части сезона в Ла Лиге
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о результате, который показала его команда по итогам первого круга в испанской Ла Лиге.
«Я не думаю, что в первом круге мы могли выступить лучше. Но нужно смотреть вперёд. Всего 11 пропущенных голов? Я очень доволен этой статистикой. Это пример самоотдачи. Мы решили проблему, которая возникла во время матча с «Атлетико». В той игре мы поняли, что плохо обороняемся», – признался Анчелотти.
Мадридский «Реал» в турнирной таблице чемпионата Испании занимает 1-е место, имея 48 очков и лучшие дополнительные показатели, нежели есть у «Жироны».
Ранее сообщалось, что «галактикос» повторили клубный рекорд эпохи Анчелотти.
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