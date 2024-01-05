АНЧЕЛОТТИ: «Не думаю, что в первом круге Реал мог выступить лучше»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о результате, который показала его команда по итогам первого круга в испанской Ла Лиге.

«Я не думаю, что в первом круге мы могли выступить лучше. Но нужно смотреть вперёд. Всего 11 пропущенных голов? Я очень доволен этой статистикой. Это пример самоотдачи. Мы решили проблему, которая возникла во время матча с «Атлетико». В той игре мы поняли, что плохо обороняемся», – признался Анчелотти.