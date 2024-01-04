Реал с Луниным повторил клубный рекорд эпохи Анчелотти
Мадридцы обыграли дома «Мальорку»
В среду, 3 января, в 19-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» на своем поле обыграл «Мальорку» со счетом 1:0.
Как известно, ворота «Реала» в матче защищал украинец Андрей Лунин, который в компенсированное время первого тайма получил предупреждение за чрезмерные эмоции
Добившись победы, мадридцы продлили домашнюю беспроигрышную серию во всех турнирах до 19 матчей (16 побед, 3 ничьих). Это повторение рекорд клуба при итальянском тренере Карло Анчелотти.
Впервые подобное достижение «Реала» было установлено в период с апреля 2022 года по февраль 2023-го (14 побед, 5 ничьих).
«Реал» в чемпионате Испании-2023/2024 свой следующий матч проведет 21 января дома против «Альмерии». «Галактикос» в таблице сезона занимают 1-е место, имея 48 очков и лучшие дополнительные показатели, чем есть у «Жироны».
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