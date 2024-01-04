Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал с Луниным повторил клубный рекорд эпохи Анчелотти
Испания
04 января 2024, 07:33 | Обновлено 04 января 2024, 07:38
704
0

Реал с Луниным повторил клубный рекорд эпохи Анчелотти

Мадридцы обыграли дома «Мальорку»

04 января 2024, 07:33 | Обновлено 04 января 2024, 07:38
704
0
Реал с Луниным повторил клубный рекорд эпохи Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 3 января, в 19-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» на своем поле обыграл «Мальорку» со счетом 1:0.

Как известно, ворота «Реала» в матче защищал украинец Андрей Лунин, который в компенсированное время первого тайма получил предупреждение за чрезмерные эмоции

Добившись победы, мадридцы продлили домашнюю беспроигрышную серию во всех турнирах до 19 матчей (16 побед, 3 ничьих). Это повторение рекорд клуба при итальянском тренере Карло Анчелотти.

Впервые подобное достижение «Реала» было установлено в период с апреля 2022 года по февраль 2023-го (14 побед, 5 ничьих).

«Реал» в чемпионате Испании-2023/2024 свой следующий матч проведет 21 января дома против «Альмерии». «Галактикос» в таблице сезона занимают 1-е место, имея 48 очков и лучшие дополнительные показатели, чем есть у «Жироны».

По теме:
А если б не было Лунина? Реал установил рекорд клуба по надежности
Обошел Беллингема. Довбик стал самым результативным игроком Ла Лиги
Анчелотти высказался о вратарях и сообщил, кто сыграет в следующей игре
Реал Мадрид Карло Анчелотти Андрей Лунин
Источник Opta
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Облак спас Атлетико после классного удара Довбика
Футбол | 04 января 2024, 00:07 1
ВИДЕО. Облак спас Атлетико после классного удара Довбика
ВИДЕО. Облак спас Атлетико после классного удара Довбика

Украинский нападающий «Жироны» имел возможность вывести свою команду вперед

Аталанта – Сассуоло – 3:1. Дубль де Кетеларе. Видео голов и обзор матча
Футбол | 04 января 2024, 03:23 0
Аталанта – Сассуоло – 3:1. Дубль де Кетеларе. Видео голов и обзор матча
Аталанта – Сассуоло – 3:1. Дубль де Кетеларе. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Кубка Италии

Деньги не пахнут? 6 иностранных тренеров, которые работают в рпл
Футбол | 03.01.2024, 12:10
Деньги не пахнут? 6 иностранных тренеров, которые работают в рпл
Деньги не пахнут? 6 иностранных тренеров, которые работают в рпл
Биатлон. Спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе перенесен
Биатлон | 03.01.2024, 11:40
Биатлон. Спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе перенесен
Биатлон. Спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе перенесен
Экс-чемпион мира: «Я хочу увидеть момент, когда Усик сдастся в бою с Фьюри»
Бокс | 03.01.2024, 11:55
Экс-чемпион мира: «Я хочу увидеть момент, когда Усик сдастся в бою с Фьюри»
Экс-чемпион мира: «Я хочу увидеть момент, когда Усик сдастся в бою с Фьюри»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары
03.01.2024, 00:02 2
Хоккей
Анчелотти выбрал вратаря Реала на следующий матч и сделал важное заявление
Анчелотти выбрал вратаря Реала на следующий матч и сделал важное заявление
02.01.2024, 14:19 13
Футбол
Потенциального соперника Надаля увезли с корта на инвалидной коляске
Потенциального соперника Надаля увезли с корта на инвалидной коляске
02.01.2024, 16:18 2
Теннис
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
03.01.2024, 15:30
Хоккей
11 известных экс-футболистов клубов УПЛ, являющихся свободными агентами
11 известных экс-футболистов клубов УПЛ, являющихся свободными агентами
02.01.2024, 14:11 11
Футбол
ФОТО. 10,75 миллионов долларов. Как выглядит особняк Месси во Флориде?
ФОТО. 10,75 миллионов долларов. Как выглядит особняк Месси во Флориде?
02.01.2024, 07:26
Футбол
ВИДЕО. Яремчук забил за Валенсию в ворота Вильярреала уже на 4-й минуте
ВИДЕО. Яремчук забил за Валенсию в ворота Вильярреала уже на 4-й минуте
02.01.2024, 22:37 13
Футбол
Гай объяснил, почему не надел футболку с надписью «Слава украинской армии»
Гай объяснил, почему не надел футболку с надписью «Слава украинской армии»
03.01.2024, 04:36 36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем