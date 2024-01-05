Жирона понимает, что не удержит Довбика, и уже нашла замену украинцу

26-летний украинский форвард испанской «Жироны» Артем Довбик заинтересовал своей игрой многие топовые клубы Европы, которые хотят подписать украинца уже в зимнее трансферное окно.

Однако Довбик вряд ли покинет «красно-белых» зимой, поскольку все равно не сможет сыграть за новый клуб до завершения сезона Ла Лиги 2023/24. Дело в том, что Артем участвовал в текущей кампании в матчах за 2 клуба: «Днепр-1» и «Жирону». По правилам ФИФИ, футболист не может быть задействован в поединках в одном сезоне за 3 команды.

Тем не менее, в «Жироне» понимают, что удержать украинского форварда в летнее трансферное окно будет сложно, поэтому уже начали поиск форвардов на замену Артему.

Как сообщает издание El Gol Digital, жиронцы рассматривают вариант с подписанием 18-летнего испанского нападающего Марка Гию из «Барселоны».

22 октября 2023 года Гиу официально дебютировал за основную команду «Барселоны» в матче чемпионата Испании против клуба «Атлетик» Бильбао и спустя 23 секунды после выхода на поле отличился забитым голом, который принёс победу каталонцам. Спустя 3 дня Гию впервые сыграл за «Барселону» в матче Лиги чемпионов против «Шахтёра», а уже в декабря забил свой первый гол в ЛЧ против «Антверпена».