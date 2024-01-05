Не только Челси. Довбик заинтересовал еще один топ-клуб из Лондона
«Тоттенхэм» хочет видеть украинского голеадора в своей команде
26-летний форвард «Жироны» Артем Довбик своей игрой заинтересовал ряд именитых европейских клубов.
По информации Mundo Deportivo, в своей команде Довбика хотел бы видеть тренер «Атлетико» Диего Симеоне. Форварда хотят приобрести также два клуба из Лондона – «Челси» и «Тоттенхэм». «Шпоры» ищут забивного нападающего, который мог бы частично заменить Гарри Кейна, ушедшего в «Баварию»
В этом сезоне Артем в чемпионате Испании забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. Украинец является лидером Ла Лиги по системе гол+пасс.
Ранее руководитель «Жироны» рассказал о трансферной ситуации Довбика.
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