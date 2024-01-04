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  4. Руководитель Жироны рассказал о трансферной ситуации Довбика
Испания
04 января 2024, 15:41 |
3232
1

Руководитель Жироны рассказал о трансферной ситуации Довбика

Пере Гвардиола утверждает, что предложений нет

04 января 2024, 15:41 |
3232
1
Руководитель Жироны рассказал о трансферной ситуации Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Пере Гвардиола, брат тренера Жузепа Гвардиолы и один из руководителей «Жироны», рассказал о том, что никаких трансферных предложений по Артему Довбику у клуба нет.

«У нас нет предложений ни по Алейшу Гарсии от «Барселоны», ни по Артему Довбику от «Челси». Вообще нет официальных предложений по нашим игрокам. И мы не хотим никого продавать, но журналисты просто любят слухи трансферного рынка».

«Правда в том, что у нас хороший состав, и логично, что к нашим игрокам проявляют интерес», — сказал Гвардиола.

Учитывая правила ФИФА, Довбик при трансфере в другой клуб этой зимой не сможет быть зарегистрирован, так как уже выступал в сезоне за две команды.

В нынешнем сезоне у Артема в Ла Лиге 11 голов и 5 результативных передач.

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Артем Довбик Пере Гвардиола Жирона трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Relevo
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Комментарии 1
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Алекс 122
Затрахали уже .Человек нормально играет .Ему комфортно в жироне .хватит его продавать .Хватит что пустышку мудрика не знали куда продать а по итогу кто не купил сейчас смеются 
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