Руководитель Жироны рассказал о трансферной ситуации Довбика

Пере Гвардиола, брат тренера Жузепа Гвардиолы и один из руководителей «Жироны», рассказал о том, что никаких трансферных предложений по Артему Довбику у клуба нет.

«У нас нет предложений ни по Алейшу Гарсии от «Барселоны», ни по Артему Довбику от «Челси». Вообще нет официальных предложений по нашим игрокам. И мы не хотим никого продавать, но журналисты просто любят слухи трансферного рынка».

«Правда в том, что у нас хороший состав, и логично, что к нашим игрокам проявляют интерес», — сказал Гвардиола.

Учитывая правила ФИФА, Довбик при трансфере в другой клуб этой зимой не сможет быть зарегистрирован, так как уже выступал в сезоне за две команды.

В нынешнем сезоне у Артема в Ла Лиге 11 голов и 5 результативных передач.