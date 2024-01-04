Руководитель Жироны рассказал о трансферной ситуации Довбика
Пере Гвардиола утверждает, что предложений нет
Пере Гвардиола, брат тренера Жузепа Гвардиолы и один из руководителей «Жироны», рассказал о том, что никаких трансферных предложений по Артему Довбику у клуба нет.
«У нас нет предложений ни по Алейшу Гарсии от «Барселоны», ни по Артему Довбику от «Челси». Вообще нет официальных предложений по нашим игрокам. И мы не хотим никого продавать, но журналисты просто любят слухи трансферного рынка».
«Правда в том, что у нас хороший состав, и логично, что к нашим игрокам проявляют интерес», — сказал Гвардиола.
Учитывая правила ФИФА, Довбик при трансфере в другой клуб этой зимой не сможет быть зарегистрирован, так как уже выступал в сезоне за две команды.
В нынешнем сезоне у Артема в Ла Лиге 11 голов и 5 результативных передач.
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