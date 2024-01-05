Украинский теннисист Урсу завершил выступления на турнире в Оэйраше
Вадим в двух сетах уступил Джейми Фарии в 1/8 финала челленджера
Украинский теннисист Вадим Урсу (АТР 461) завершил выступления на челленджере в Оэйраше (Портуналия), который проходит на хардовых покрытиях в помещении.
В 1/8 финала украинец в двух сетах уступил Джейми Фарии (Португалия, ATP 411) за 1 час и 13 минут.
АТР челленджер Оэйраш. 1/8 финала. Хард в помещении
Вадим Урсу (Украина) [LL] – Джейми Фария (Португалия) – 3:6, 4:6
Это была первая встреча теннисистов.
В четвертьфинале челленджера Фария сыграет против Гаштау Элиаша.
В первом раунде основной сетки Урсу выиграл у Итана Куинна.
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