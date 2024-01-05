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ATP
05 января 2024, 08:47 |
93
0

Украинский теннисист Урсу завершил выступления на турнире в Оэйраше

Вадим в двух сетах уступил Джейми Фарии в 1/8 финала челленджера

05 января 2024, 08:47 |
93
0
Украинский теннисист Урсу завершил выступления на турнире в Оэйраше
Instagram. Вадим Урсу

Украинский теннисист Вадим Урсу (АТР 461) завершил выступления на челленджере в Оэйраше (Портуналия), который проходит на хардовых покрытиях в помещении.

В 1/8 финала украинец в двух сетах уступил Джейми Фарии (Португалия, ATP 411) за 1 час и 13 минут.

АТР челленджер Оэйраш. 1/8 финала. Хард в помещении

Вадим Урсу (Украина) [LL] – Джейми Фария (Португалия) – 3:6, 4:6

Это была первая встреча теннисистов.

В четвертьфинале челленджера Фария сыграет против Гаштау Элиаша.

В первом раунде основной сетки Урсу выиграл у Итана Куинна.

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Вадим Урсу ATP Оэйраш
Источник Sport.ua
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