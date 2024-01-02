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ATP
02 января 2024, 19:53 | Обновлено 02 января 2024, 19:54
220
0

Урсу в статусе лаки-лузера выиграл матч на челленджере в Португалии

Вадим использовал шанс в Оэйраше

02 января 2024, 19:53 | Обновлено 02 января 2024, 19:54
220
0
Урсу в статусе лаки-лузера выиграл матч на челленджере в Португалии
ITF. Вадим Урсу

Украинский теннисист Вадим Урсу (№461 ATP) пробился во второй круг основы челленджера в Оэйраше (Португалия).

В первом раунде основы украинец в статусе лаки-лузера переиграл Итана Квинна из США (№343 ATP). Это была самая высокорейтинговая победа украинца, который вчера отпраздновал 27-летие.

Оэйраш. Первый круг
Вадим Урсу (Украина, LL) – Итан Квинн (США) – 6:4, 7:5

Во втором круге Урсу сыграет против обладателя wild card португальца Жайме Фариа (№411 АТР).

Отметим, что Вадим проиграл в финале квалификации американцу Ноа Рубину, который в итоге не смог преодолеть первый раунд основы.

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Источник Sport.ua
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