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  4. Стала известна оценка Миколенко за матч Эвертона в 1/32 финала Кубка Англии
Англия
05 января 2024, 08:11 |
3115
0

Стала известна оценка Миколенко за матч Эвертона в 1/32 финала Кубка Англии

«Ириски» сыграли вничью с «Кристал Пэлас», Виталий отыграл весь поединок

05 января 2024, 08:11 |
3115
0
Стала известна оценка Миколенко за матч Эвертона в 1/32 финала Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

4 января состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии между командами «Кристал Пэлас» и «Эвертон». Игра завершилась со счетом 0:0.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.7 баллов.

За матч Виталий отдал 24 точных паса из 33 (73%), выиграл 1 единоборство и заработал 1 угловой.

Лучшим игроком поединка был признан защитник «орлов» Йоаким Андерсон (7.5).

Оценки WhoScored за матч Кристал Пэлас – Эвертон – 0:0

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Виталий Миколенко оценки WhoScored Эвертон Кристал Пэлас Кубок Англии по футболу Йоаким Андерсен
Источник Sport.ua
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