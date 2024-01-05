Стала известна оценка Миколенко за матч Эвертона в 1/32 финала Кубка Англии

4 января состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии между командами «Кристал Пэлас» и «Эвертон». Игра завершилась со счетом 0:0.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.7 баллов.

За матч Виталий отдал 24 точных паса из 33 (73%), выиграл 1 единоборство и заработал 1 угловой.

Лучшим игроком поединка был признан защитник «орлов» Йоаким Андерсон (7.5).

Оценки WhoScored за матч Кристал Пэлас – Эвертон – 0:0